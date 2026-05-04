Gia Lai: Nhiều chính sách khuyến khích dành cho giáo viên, học sinh THPT, THPT chuyên

(GLO)- Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích đối với cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh các trường THPT, THPT chuyên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, đối tượng áp dụng chính sách khuyến khích gồm: cán bộ quản lý, giáo viên trường THPT chuyên; chuyên gia, giảng viên có trình độ cao và giáo viên dạy giỏi ở ngoài trường chuyên được mời tham gia giảng dạy tại các trường THPT chuyên; học sinh trường THPT, THPT chuyên.

Đối với học sinh trường THPT chuyên ở nội trú được hỗ trợ điện, nước sinh hoạt. Cụ thể, hỗ trợ điện, nước sinh hoạt không quá 11 tháng/năm học với mức hỗ trợ tối đa 25kWh điện sinh hoạt/học sinh/tháng; 4 m3 nước sinh hoạt/học sinh/tháng.​

Chính sách khuyến khích đối với cán bộ, giáo viên, học sinh trường THPT, THPT chuyên nhằm thúc đẩy sự nghiệp giáo dục và đào tạo địa phương. Ảnh: T.D

Nghị quyết cũng nêu rõ mức học bổng khuyến khích học tập cho học sinh trường THPT chuyên có kết quả rèn luyện và kết quả học tập đạt mức cao nhất và học sinh trường THPT, THPT chuyên là thành viên đội tuyển tham gia thi học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp khu vực hoặc quốc tế.

Học bổng được cấp theo từng học kỳ và cấp bằng số tháng thực học tại trường nhưng không quá 9 tháng. Trường hợp học sinh thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách cùng loại, cùng lúc thì chỉ được hưởng một chính sách cao nhất tại một cơ sở giáo dục.

Cán bộ quản lý, giáo viên trường chuyên trực tiếp bồi dưỡng học sinh giỏi được thanh toán không quá 150 tiết/môn học/lớp. Mức thanh toán áp dụng theo chế độ trả lương dạy thêm giờ quy định tại Thông tư số 21/2025/TT- BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ trả tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

Chuyên gia, giảng viên có trình độ cao hoặc giáo viên dạy giỏi ngoài trường chuyên được mời tham gia giảng dạy tại trường THPT chuyên được chi trả thù lao giảng dạy với mức 2 triệu đồng/người/ngày (8 tiết/ngày), được hỗ trợ tiền công tác phí theo quy định hiện hành.

