Gia Lai tập huấn công tác tổ chức thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện các phòng chuyên môn thuộc Sở; hiệu trưởng các trường THPT; giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm GDTX cùng các đơn vị liên quan tham gia tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.D

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; phân tích, làm rõ những điểm mới, điểm điều chỉnh trong quy chế thi năm 2026 so với các năm trước; lưu ý các nội dung dễ phát sinh sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đồng thời, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của từng lực lượng tham gia tổ chức thi (Ban Chỉ đạo thi, Hội đồng thi, Ban coi thi, Ban chấm thi, lực lượng kiểm tra, Công an, Y tế...); đảm bảo mỗi cá nhân nắm vững nhiệm vụ được giao và thực hiện đúng quy định.

Các đại biểu cũng được hướng dẫn kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình coi thi như: thí sinh vi phạm quy chế, sự cố kỹ thuật, mất điện, thiên tai, các tình huống bất thường khác.

Công tác an ninh, an toàn đặc biệt được chú trọng trong tất cả các khâu của kỳ thi, bao gồm: in sao đề thi, vận chuyển, bàn giao, bảo quản đề thi và bài thi; tổ chức coi thi, chấm thi; công tác bảo mật đề thi, phòng chống các hành vi gian lận, tiêu cực, sử dụng thiết bị công nghệ cao trái quy định…

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ chính thức diễn ra trong ngày 11 và 12-6.

Thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp THPT sẽ phải bắt buộc thi 4 môn gồm: Ngữ văn, Toán và 2 môn thi lựa chọn (trong số các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Công nghệ, Tin học, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Ngoại ngữ). Ngoài môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm.