Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Gia Lai tập huấn công tác tổ chức thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRẦN DUNG TRẦN DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 16-4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn công tác tổ chức thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện các phòng chuyên môn thuộc Sở; hiệu trưởng các trường THPT; giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm GDTX cùng các đơn vị liên quan tham gia tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.D

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; phân tích, làm rõ những điểm mới, điểm điều chỉnh trong quy chế thi năm 2026 so với các năm trước; lưu ý các nội dung dễ phát sinh sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đồng thời, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của từng lực lượng tham gia tổ chức thi (Ban Chỉ đạo thi, Hội đồng thi, Ban coi thi, Ban chấm thi, lực lượng kiểm tra, Công an, Y tế...); đảm bảo mỗi cá nhân nắm vững nhiệm vụ được giao và thực hiện đúng quy định.

Các đại biểu cũng được hướng dẫn kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình coi thi như: thí sinh vi phạm quy chế, sự cố kỹ thuật, mất điện, thiên tai, các tình huống bất thường khác.

Công tác an ninh, an toàn đặc biệt được chú trọng trong tất cả các khâu của kỳ thi, bao gồm: in sao đề thi, vận chuyển, bàn giao, bảo quản đề thi và bài thi; tổ chức coi thi, chấm thi; công tác bảo mật đề thi, phòng chống các hành vi gian lận, tiêu cực, sử dụng thiết bị công nghệ cao trái quy định…

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ chính thức diễn ra trong ngày 11 và 12-6.

Thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp THPT sẽ phải bắt buộc thi 4 môn gồm: Ngữ văn, Toán và 2 môn thi lựa chọn (trong số các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Công nghệ, Tin học, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Ngoại ngữ). Ngoài môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm.

Đánh giá bài viết

Khởi đầu quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Quy Nhơn và Công ty Cổ phần Becamex Bình Định

(GLO)- Ngày 9-4, đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học và Công nghệ (Trường Đại học Quy Nhơn) đã có buổi thăm và làm việc với Công ty Cổ phần Becamex Bình Định (xã Canh Vinh), nhằm tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Hơn 7.400 thí sinh tham gia dự thi tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 5-4, hơn 137.000 thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 - 2026 do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Tại Gia Lai, Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Quang Trung là 2 đơn vị phối hợp tổ chức kỳ thi.

Tích hợp học bạ, bằng cấp trên VNeID từ ngày 15-5

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 88/2026/NĐ-CP quy định quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-5-2026. Theo đó, mỗi người dân sẽ có mã hồ sơ học tập để tra cứu học bạ, bằng cấp, chứng chỉ trên VNeID để thay thế bản giấy.

Tăng tốc ôn tập trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

(GLO)- Học sinh lớp 12 bắt đầu bước vào giai đoạn tăng tốc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-6. Các em tập trung hệ thống kiến thức, luyện đề và ổn định tâm lý để sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng này.

