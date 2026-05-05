Gia Lai triển khai nghị quyết về mức chi xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2026-2030

(GLO)- Ngày 4-5, Nghị quyết số 28/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Gia Lai chính thức có hiệu lực, quy định một số nội dung và mức chi nhằm hỗ trợ thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2026-2030” trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết được thông qua ngày 24-4-2026 tại kỳ họp thứ 2 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIII, nhằm tạo cơ sở triển khai các hoạt động thúc đẩy học tập suốt đời trong cộng đồng.

Theo Nghị quyết, các nội dung chi phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về học tập suốt đời; tổ chức hội nghị, kiểm tra, giám sát; đào tạo, bồi dưỡng; điều tra, đánh giá các mô hình học tập… được thực hiện theo các quy định hiện hành của tỉnh và pháp luật liên quan.

Trong đó, kinh phí cho hoạt động tuyên truyền, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời; công tác phí, hội nghị; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, báo cáo viên tại trung tâm học tập cộng đồng; điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu học tập, xóa mù chữ và phổ cập giáo dục được áp dụng theo các mức chi tương ứng đã ban hành.

Đáng chú ý, Nghị quyết quy định cụ thể mức hỗ trợ cho công tác xóa mù chữ. Theo đó, lớp học ban đêm được hỗ trợ tiền thắp sáng 250.000 đồng/lớp/tháng (tối đa 22 đêm/tháng, tính theo thời gian thực học); hỗ trợ mua sổ sách theo dõi học tập không quá 800.000 đồng/lớp; hỗ trợ mua bộ tài liệu dạy và học dùng chung không quá 300.000 đồng/bộ. Đồng thời, người tham gia tuyên truyền, vận động học viên đến lớp và hoàn thành khóa học được hỗ trợ 150.000 đồng/học viên.

Riêng các nội dung chi chưa được đề cập sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và quy định pháp luật liên quan. Đồng thời, các nghị quyết trước đây của tỉnh về nội dung này hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết số 28/2026/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành.

Việc đưa Nghị quyết này vào thực tiễn được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.