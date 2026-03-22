Gia Lai: Thư viện công cộng và thư viện nhà trường phối hợp phát triển văn hóa đọc

(GLO)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa thống nhất ký kết “Chương trình phối hợp tổ chức hoạt động thư viện, đẩy mạnh giáo dục và phục vụ học tập suốt đời trong thư viện các trường học và trung tâm học tập cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030”.

Các nội dung phối hợp giữa 2 ngành bao gồm: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của văn hóa đọc theo các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức luân chuyển sách giữa thư viện công cộng và thư viện nhà trường, tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa đọc.

Giai đoạn 2026-2030, ngành Văn hóa và Giáo dục sẽ tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa đọc. Ảnh: Lam Nguyên

Cụ thể, hằng năm, Thư viện tỉnh, Thư viện Pleiku chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, Phòng Văn hóa xã hội các xã, phường tổ chức luân chuyển sách, báo từ thư viện công cộng đến thư viện các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Mỗi thư viện xã, phường lựa chọn 5 - 7 điểm trường để phối hợp luân chuyển; đồng thời tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm vào cuối mỗi năm để làm cơ sở đề xuất mở rộng phạm vi và đối tượng luân chuyển trong các năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, luân chuyển, phục vụ sách, báo của thư viện công cộng đến thư viện nhà trường. Hằng năm phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21-4); Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời (đầu tháng 10) và các cuộc thi, hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sách.

Sự phối hợp giữa thư viện công cộng và thư viện nhà trường giúp đa dạng nguồn tri thức, nâng cao kỹ năng tìm kiếm và sử dụng thông tin cho học sinh. Ảnh: Lam Nguyên

Phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ thư viện cho đội ngũ viên chức thư viện thuộc hệ thống thư viện công cộng và thư viện nhà trường; triển khai các hoạt động khuyến khích đọc sách, nâng cao kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin cho học sinh, sinh viên. Đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh, các sở ngành, địa phương hỗ trợ nguồn lực cần thiết nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động phối hợp giữa 2 ngành. Tạo cơ chế để thư viện công cộng và thư viện nhà trường trong cùng khu vực hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn tài liệu, kinh nghiệm quản lý và nguồn nhân lực.

Chương trình phối hợp giữa 2 ngành được triển khai nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công cộng và thư viện nhà trường; phát huy tối đa nguồn lực, tiềm năng hiện có của 2 ngành nhằm xây dựng các chương trình, tổ chức các hoạt động giáo dục thông qua hệ thống thư viện công cộng và thư viện nhà trường.

Hoạt động này còn góp phần hình thành thói quen đọc sách và ý thức tự học, rèn luyện tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong học tập, qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân.