(GLO)- Cuộc thi “Giới thiệu sách trực tuyến” năm 2025 do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức thu hút nhiều cá nhân là người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia. Bằng tình yêu với sách, họ đã góp phần lan tỏa văn hóa đọc đến buôn làng vùng sâu.

Mỗi cuốn sách là một bài học quý

“Dù khó khăn đến đâu cũng không được nản lòng, chỉ cần cố gắng, kiên trì và luôn tin tưởng vào bản thân thì mình sẽ làm được điều mong muốn”. Đó là điều mà cô bé Nahria Rose An Nhiên (người Cơ-ho, học sinh lớp 2B, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, xã Pờ Tó) đúc kết khi đọc cuốn sách "Tôi đi học" của nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký do NXB tổng hợp TP Hồ Chí Minh tái bản năm 2023.

Nahria Rose An Nhiên giới thiệu cuốn sách "Tôi đi học" đến với độc giả. Ảnh: Vũ Chi

Với ý nghĩa giáo dục sâu sắc, video giới thiệu cuốn sách "Tôi đi học" của em đã xuất sắc đạt giải nhất cấp tiểu học tại cuộc thi “Giới thiệu sách trực tuyến” do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức.

An Nhiên chia sẻ: Cuốn sách "Tôi đi học" được mẹ mua tặng cho em nhân một chuyến đi chơi tại Pleiku. Cuốn tự truyện kể về tuổi thơ bất hạnh nhưng luôn cố gắng vươn lên, vượt qua nghịch cảnh để đến với thành công của người thầy “tàn nhưng không phế” Nguyễn Ngọc Ký.

“Em rất bất ngờ và vui mừng khi đạt giải cao tại cuộc thi. Em muốn nhắn nhủ với các bạn rằng: Điện thoại có thể mang đến trò chơi vui nhưng sách lại mang đến cho chúng ta tri thức, ước mơ và sự tưởng tượng bay xa. Khi đọc sách, chúng ta học được cách sống tốt, biết yêu thương và trở nên thông minh hơn mỗi ngày. Vì vậy, nếu đọc được một cuốn sách hay, hãy đừng ngần ngại chia sẻ với thầy cô, bạn bè, bố mẹ để niềm vui đọc sách được lan tỏa”, An Nhiên bộc bạch.

Với chị Nay H’Hiêng-Phó Bí thư Đoàn xã Ia Sao, giải ba tại cuộc thi là sự bứt phá, vượt lên chính mình của bản thân bởi năm ngoái chị chỉ đạt giải khuyến khích. Thông qua cuốn sách "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu" của tác giả Rosie Nguyễn, do NXB Hội Nhà Văn ấn hành lần đầu năm 2016, chị H’Hiêng hiểu được rằng: “Tuổi trẻ không phải để chần chừ, mà là để hành động; không phải để sống cho vừa lòng người khác, mà là để sống trọn vẹn với chính mình”.

Nhờ đó, từ một người từng loay hoay giữa muôn vàn lựa chọn, từng tự hỏi mình đang sống đúng với đam mê chưa, từng sợ hãi khi bước ra khỏi vùng an toàn, chị Nay H’Hiêng trưởng thành hơn và có suy nghĩ tích cực hơn khi đứng trước khó khăn, thách thức. Trong công tác Đoàn, chị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, mạnh dạn tham gia các hoạt động, phong trào; đề xuất tham mưu tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho thanh thiếu nhi.

Trong khi đó, chị Y Mi Ra (người Bahnar, hội viên Hội Nông dân xã Ia Tul) lại chọn giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách "Sắc màu văn hóa dân gian" tập 2 do NXB Đà Nẵng xuất bản năm 2027. Lấy chính bối cảnh là những lễ hội truyền thống tại buôn làng, video clip của chị Mi Ra đã giúp người xem hình dung rõ nét hơn về phong tục tập quán, nét văn hóa độc đáo của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên.

Chị Mi Ra cho hay: “Cuốn sách là tư liệu quý giá giúp chính những người con của núi rừng như tôi thêm hiểu biết, thêm yêu, thêm tự hào cũng như quyết tâm bảo tồn, phát huy và quảng bá nét đẹp văn hóa dân tộc đến với mọi người”.

Lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng

Tuy mới học lớp 2 nhưng An Nhiên đã rèn cho mình thói quen đọc sách mỗi ngày. Đó là bí quyết giúp em đạt giải cao tại cuộc thi. Niềm yêu thích đọc sách của em được khởi nguồn, nuôi dưỡng từ những câu chuyện cổ tích mẹ thường kể mỗi tối. Lớn lên, bố mẹ thường chọn sách làm quà cho em mỗi lần đi công tác xa về. Vì vậy, em sở hữu một kho sách, truyện với rất nhiều thể loại.

“Em thường tham gia giới thiệu sách tại các tiết chào cờ đầu tuần hay buổi sinh hoạt lớp. Em cũng tham gia quyên góp sách tặng lại cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn”, An Nhiên cho biết.

Chị Nay H'Hiêng (đứng giữa) lan tỏa tình yêu sách đến các bạn đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Vũ Chi

Cũng với mục đích lan tỏa tình yêu sách trong các bạn đoàn viên thanh niên, chị H’Hiêng cùng Ban Chấp hành Đoàn xã vận động xây dựng “Tủ sách thanh niên”, qua đó, giúp các bạn trẻ tiếp cận được những cuốn sách hay, trang bị cho mình kiến thức bổ ích cũng như sống có ích hơn mỗi ngày.

Trò chuyện với PV, ông Nguyễn Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao Ia Pa, cho rằng: Cuộc thi “Giới thiệu sách trực tuyến” là sân chơi bổ ích dành cho những người yêu sách. Chính sự xuất hiện của nhiều cá nhân là người đồng bào dân tộc thiểu số tại cuộc thi đã cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của cuộc thi này. Huyện Ia Pa (cũ) có 2 cá nhân là người Jrai và Bahnar đạt giải tại cuộc thi năm nay. Với sự đầu tư công phu, các video đã nhận được hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lượt like và chia sẻ, qua đó góp phần truyền cảm hứng, lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.