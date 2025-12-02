Dấu ấn nghệ thuật truyền thống đất Võ tại Thủ đô

(GLO)- Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 tổ chức tại TP. Hà Nội vừa khép lại với nhiều cảm xúc.

Đoàn ca kịch bài chòi Bình Định và Đoàn tuồng Đào Tấn (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh) tiếp tục khẳng định “thương hiệu” của miền đất được mệnh danh “cái nôi” của nghệ thuật bài chòi, hát bội.

Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh đã hoàn thành tốt phần thi tại Liên hoan. Mở màn với vở ca kịch bài chòi Dòng sông kể chuyện (tác giả kịch bản: Nguyễn Hoài; tác giả chuyển thể: NSƯT Nguyễn Tấn Hào; đạo diễn: NSND Nguyễn Hoài Huệ).

Tác phẩm lấy bối cảnh vùng đất An Nhơn (tỉnh Bình Định trước đây) thời chống Mỹ, gợi lại câu chuyện có thật về một gia đình cách mạng ở vùng đất kinh xưa trong thời “đạn bom khói lửa”, qua đó khắc họa tình người, tình quê và truyền thống yêu nước của dân tộc.

Cảnh diễn trong vở ca kịch bài chòi Dòng sông kể chuyện. Ảnh: Ngọc Nhuận

Cùng sánh bước trong vở diễn và đều đoạt HCB, vợ chồng NSƯT Thùy Dung (vai Kiều Mai) và NSƯT Phương Phú (vai Bình) đã chinh phục người xem trong vở diễn trên. NSƯT Thùy Dung chia sẻ: “Vào vai Kiều Mai (nữ chiến sĩ đặc công) là người yêu của Bình (cũng là chiến sĩ đặc công) cùng hoạt động trong lòng địch, tôi cố gắng kể trọn vẹn câu chuyện của những người phụ nữ quê hương An Nhơn bình dị mà anh hùng trong chiến tranh”.

Ở mảng sáng tạo, biên đạo múa Kim Tiển (biên đạo múa vở Dòng sông kể chuyện) được Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trao giải Biên đạo múa xuất sắc. Chị tâm tình: “Trong vở diễn, tôi kết hợp múa dân gian đương đại cùng vũ đạo truyền thống để tạo sự mềm mại và chiều sâu. Những lớp múa được đánh giá là góp phần làm đầy cảm xúc cho vở diễn”.

Đoàn tuồng Đào Tấn mang đến vở tuồng Nhìn lại một vương triều (tác giả kịch bản: Văn Trọng Hùng; tác giả chuyển thể: Đoàn Thanh Tâm; đạo diễn: NSND Nguyễn Hoài Huệ) và giành HCB.

Tác phẩm khai thác bối cảnh nhà nước phong kiến Đại Việt đầu thế kỷ XV, giai đoạn vương triều Trần vào thời kỳ suy vong, nhường chỗ cho triều nhà Hồ do Hồ Quý Ly lập nên với quốc hiệu Đại Ngu. Dưới ngôn ngữ nghệ thuật hát bội, câu chuyện được kể bằng những lớp diễn, vũ đạo, hóa trang đặc trưng, mang hơi thở sử thi.

Vở tuồng Nhìn lại một vương triều đạt huy chương bạc tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025. Ảnh: Ngọc Nhuận

Nghệ sĩ Thái Phiên, diễn viên đạt HCV với vai Hồ Quý Ly, chia sẻ: “Vai diễn đòi hỏi chiều sâu. Tôi muốn nhân vật hiện lên không chỉ như người tạo biến chuyển lịch sử, mà còn là con người cô độc giữa cải cách. Tấm HCV là động lực để tôi và đồng nghiệp trẻ tiếp tục giữ lửa cho sân khấu hát bội”.

Liên hoan năm nay cho thấy nghệ thuật hát bội, bài chòi dù đối mặt nhiều thách thức từ các loại hình giải trí mới, vẫn có sức sống mạnh mẽ khi được đầu tư đúng hướng. Thành công của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh cho thấy, lớp nghệ sĩ trẻ đang trưởng thành, tiếp nối thế hệ đi trước.

NSƯT Huỳnh Thị Kim Châu-Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, bày tỏ cảm xúc: “Tham gia Liên hoan, điều quý nhất không chỉ là giải thưởng mà là không khí nghề. Nhìn đồng nghiệp hết mình trên sân khấu, tôi thấy rõ sự nhiệt huyết của họ trong ngày hội chuyên môn. Xúc động nhất là thời điểm dự thi cũng là lúc quê hương bị mưa lụt, nhiều gia đình của anh chị em nghệ sĩ bị ảnh hưởng nhưng vẫn nén lại nỗi lo, làm tròn vai diễn để Nhà hát có phần thi trọn vẹn. Đó là điều trân trọng nhất”.

Khép lại Liên hoan, hành trình của Nhà hát vẫn tiếp tục với những đề án đào tạo diễn viên trẻ, tìm câu chuyện mới cho kịch mục, đổi mới quảng bá để lan tỏa nghệ thuật hát bội, bài chòi đến công chúng rộng hơn.

Và trên con đường gìn giữ di sản ấy, những người làm nghề vẫn bền bỉ “giữ lửa”, đưa giá trị nghệ thuật truyền thống hòa vào đời sống đương đại, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc miền đất Võ.