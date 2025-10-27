Biển, đảo Tổ quốc qua ống kính nghệ sĩ nhiếp ảnh

Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ III - năm 2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cùng nhiều bộ, ngành tổ chức.



NSNA Nguyễn Minh Quang (ở giữa) nhận giải nhì hạng mục ảnh đơn với tác phẩm “Hang động biển-Tiềm năng du lịch mới”. Ảnh: NVCC

Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được hơn 15.000 tác phẩm của hơn 3.500 tác giả đến từ 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Từ đó, 150 tác phẩm tiêu biểu được chọn trưng bày tại triển lãm; trong đó có 22 tác phẩm xuất sắc được trao giải thưởng.

Tại cuộc thi này, tỉnh Gia Lai vinh dự có 2 nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) đạt giải thưởng. Cụ thể, tác phẩm “Hang động biển-Tiềm năng du lịch mới” của NSNA Nguyễn Minh Quang (SN 1978, hiện đang sinh sống và làm việc tại phường Quy Nhơn, hội viên Chi hội Nhiếp ảnh (thuộc Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai), hội viên Hội NSNA Việt Nam) giành giải nhì hạng mục ảnh đơn; bộ ảnh “Hành trình phát triển thể thao biển” của NSNA Nguyễn Phước Hoài (SN 1986, công tác tại Vietcombank chi nhánh Quy Nhơn) được trao giải khuyến khích cho hạng mục ảnh bộ.

NSNA Nguyễn Minh Quang bên tác phẩm “Hang động biển-Tiềm năng du lịch mới” đạt giải nhì của cuộc thi. Ảnh: NVCC

Không giấu được phấn khởi, NSNA Nguyễn Minh Quang chia sẻ: “Cuộc thi “Tổ quốc bên bờ sóng” là sân chơi uy tín, nơi quy tụ những NSNA tài năng trên khắp cả nước, đồng thời là dịp để mỗi công dân Việt Nam thêm hiểu, thêm yêu và có ý thức gìn giữ, bảo vệ biển đảo quê hương”.

Nói về tác phẩm đạt giải, anh Quang cho biết: Tôi mong muốn giới thiệu vẻ đẹp độc đáo của những hang động ven biển, trong đó có hang Tam Thiên Động (ở vùng biển thuộc phường Quy Nhơn Đông). Tác phẩm được chụp vào mùa hè khi thủy triều rút sâu, hang mới lộ diện. Chúng tôi phải nhiều lần vượt sóng bằng ghe thuyền để tiếp cận hang. Có hôm sóng lớn không thể vào, đành quay về. Sau 4-5 chuyến đi, tôi mới có được tác phẩm ưng ý.

Tham gia cuộc thi "Tổ quốc bên bờ sóng", NSNA Nguyễn Minh Quang mong muốn giới thiệu vẻ đẹp của hang động ở tỉnh Gia Lai đến với mọi người. Ảnh: NVCC

Với anh Quang, bức ảnh “Hang động biển-Tiềm năng du lịch mới” không chỉ tôn vinh vẻ đẹp hoang sơ của biển đảo Việt Nam mà còn gửi gắm thông điệp kêu gọi mọi người cùng chung tay gìn giữ, khám phá và phát triển tiềm năng to lớn của biển, đảo quê hương. Anh Quang cho biết: Năm 2023, tôi từng tham gia cuộc thi “Tổ quốc bên bờ sóng” nhưng chưa có giải thưởng. Vì thế, kết quả năm nay là niềm tự hào lớn và nguồn động lực để tôi tiếp tục sáng tạo, cống hiến.

Đặc biệt, cùng với thành công tại cuộc thi “Tổ quốc bên bờ sóng”, chính tác phẩm này của anh Quang còn vinh dự đạt giải nhất đồng hạng 20 tác phẩm tại Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam lần thứ III - Huế 2025 do Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND TP. Huế chỉ đạo tổ chức.

NSNA Nguyễn Phước Hoài (ở giữa) nhận giải khuyến khích hạng mục ảnh bộ với tác phẩm “Hành trình phát triển thể thao biển”. Ảnh: NVCC

Cùng góp mặt trong danh sách đạt giải, NSNA Nguyễn Phước Hoài được trao giải khuyến khích với bộ ảnh “Hành trình phát triển thể thao biển”. Trong phần giới thiệu tác phẩm gửi Ban tổ chức, anh Hoài viết: “Tỉnh Gia Lai đang dần khẳng định vị thế là một điểm đến của thể thao biển đầy hấp dẫn, thu hút du khách trong và ngoài nước. Các sự kiện thể thao biển được tổ chức thường xuyên, cùng với vẻ đẹp thiên nhiên của biển, đảo đã tạo nên dấu ấn riêng cho du lịch Quy Nhơn”.

Bộ ảnh gồm 8 tác phẩm, ghi lại những khoảnh khắc sôi động của các giải đấu thể thao biển nổi bật, như Giải đua thuyền buồm quốc tế và ván chèo đứng năm 2023, Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế F1H2O và Aquabike World championship 2024. Được thực hiện trong năm 2024, bộ ảnh gây ấn tượng bởi gam màu biển xanh đặc trưng, kết hợp giới thiệu hình ảnh Quy Nhơn, Ghềnh Ráng - Tiên Sa, những vận động viên trình diễn kỹ thuật điêu luyện, mang lại cảm giác vừa mạnh mẽ, vừa tràn đầy sức sống.…

Anh Hoài cho biết: “Tỉnh Gia Lai có lợi thế về vùng biển đẹp. Nếu được đầu tư và khai thác đúng hướng, du lịch thể thao biển chắc chắn sẽ ngày càng phát triển. Tham gia cuộc thi giúp tôi có cơ hội học hỏi, giao lưu với nhiều NSNA giàu kinh nghiệm trên khắp cả nước”.

Tác phẩm “Hành trình phát triển thể thao biển” của NSNA Nguyễn Phước Hoài. Ảnh: NVCC

Bên cạnh 2 tác phẩm đạt giải, 6 tác phẩm khác của các NSNA đến từ Gia Lai cũng được chọn trưng bày tại triển lãm, gồm: “Thu hoạch muối Nha Trang” (NSNA Ngô Huy Tịnh); “Cồn Chim-Viên ngọc quý giữa đầm Thị Nại (NSNA Phan Minh Thọ); “Sôi nổi giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP AQUABIKE WORLD CHAMPIONSHIP và Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế UIMF1H2O WORLD CHAMPIONSHIP (NSNA Nguyễn Tiến Dũng); “Cầu Cỏ May-Chim hải âu tung cánh (NSNA Lê Văn Vinh); “Cảng Quy Nhơn-Cửa ngõ biển xanh miền Trung” (tác giả Nguyễn Phan Dũng Nhân); “Ướp cá làm nước mắm truyền thống (tác giả Nguyễn Văn Thành).

Mỗi tác phẩm tham gia cuộc thi mang một góc nhìn riêng, góp phần khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên; đời sống lao động, sản xuất của ngư dân; công cuộc giữ gìn chủ quyền biển đảo, cũng như sự phát triển năng động của du lịch và thể thao biển Việt Nam; những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Cuộc thi và triển lãm “Tổ quốc bên bờ sóng” không chỉ là sân chơi nghệ thuật, mà còn góp phần giới thiệu, quảng bá tiềm năng, vẻ đẹp và con người ở vùng biển, đảo Việt Nam. Với những kết quả đạt được, các NSNA đến từ Gia Lai đã góp thêm những sắc màu ấn tượng, khẳng định tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào về quê hương qua từng tác phẩm giàu cảm xúc.