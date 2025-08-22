Danh mục
Đằng sau bộ ảnh vừa đoạt giải Bạc của NSNA Đào Tiến Đạt

HUỲNH VỸ
(GLO)- Mới đây, bộ ảnh “Cổ tích thời hiện đại” (The fairy tale of modern) của Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Đào Tiến Đạt đoạt Giải Bạc tại cuộc thi ảnh quốc tế Nexus International Photography Awards 2025 (NIPA). Bộ ảnh là câu chuyện về nghị lực sống và tình bạn trong cuộc đời nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng.

Năm 1983, nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng (SN 1960, tỉnh Quảng Ngãi) đỗ thủ khoa Trường Đại học Quy Nhơn, được Ban giám hiệu trường THPT Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi nhận và phân công làm chủ nhiệm lớp 11C. Lúc này, ông đột ngột mắc bệnh teo cơ, liệt toàn thân, phải nghỉ việc.

Từ năm 1988 đến nay, suốt gần 37 năm, ông được vợ chồng người bạn học là Xuân Anh và Thu Hà (tỉnh Quảng Ngãi) tận tình chăm sóc. Dù không thể đi lại và tự mình sinh hoạt, ông vẫn kiên trì kẹp bút trong những ngón tay co quắp, để từng ngày “thì thầm” với thơ như một tri âm. Trên giường bệnh, nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng đã xuất bản hơn 10 tập thơ, giành nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế.

bo-anh-co-tich-thoi-hien-dai.jpg﻿
Bộ ảnh “Cổ tích thời hiện đại” của NSNA Đào Tiến Đạt đoạt Giải Bạc tại cuộc thi ảnh quốc tế NIPA. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về cơ duyên với bộ ảnh, NSNA Đào Tiến Đạt cho biết trong lần làm giám khảo một cuộc thi ảnh tại Quảng Ngãi năm 2022, ông đã gặp nhà thơ Hưng trong một chuyến giao lưu. Ông Hưng là hội viên đặc biệt của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi bởi nghị lực sống phi thường và câu chuyện đời đáng trân trọng.

Năm 2024, khi trở lại Quảng Ngãi, NSNA Đào Tiến Đạt đã đến thăm, trao tặng nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng bức chân dung chụp từ năm 2022. Đồng thời thực hiện thêm một bộ ảnh mới - bộ ảnh “Cổ tích thời hiện đại” để lan tỏa nghị lực sống của ông, cũng như tình cảm bền bỉ mà vợ chồng ông Xuân Anh - bà Thu Hà đã dành cho người bạn của mình suốt gần bốn thập kỷ.

