Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2025: Gia Lai xuất sắc đạt 1 huy chương vàng, 1 giải khuyến khích

(GLO)- Chiều 18-8, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khai mạc triển lãm và trao giải Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2025.

Đây là hoạt động nghệ thuật ý nghĩa, thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Trong lần thứ 6 tổ chức, Festival Nhiếp ảnh trẻ đã thu hút trên 2.000 tác phẩm của 221 tác giả đến từ 29 tỉnh, thành phố gửi về dự thi; trong đó, ảnh thể loại ý tưởng có 205 bức, thể loại hiện thực 1.804 bức.

Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: NVCC

Kết quả, Ban tổ chức đã chọn 17 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Ở thể loại ảnh hiện thực, có 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 4 huy chương đồng và 6 giải khuyến khích đã được trao cho các tác giả trẻ xuất sắc.

Ở thể loại ảnh ý tưởng, có 4 tác giả được vinh danh với 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng và 1 giải khuyến khích. Đồng thời, Ban tổ chức đã chọn trưng bày tại triển lãm 124 tác phẩm của 73 tác giả.

Tác giả Phan Minh Thọ (bìa phải) tại lễ trao giải. Ảnh: NVCC

Tham gia Festival, tác giả Phan Minh Thọ (Gia Lai) đã xuất sắc đạt huy chương vàng thể loại ảnh ý tưởng với bộ ảnh Phía sau điểm số. Bộ ảnh 5 tấm phản ánh thực trạng gánh nặng áp lực thành tích khiến trẻ em mất đi niềm vui trong học tập, ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất, tinh thần.

Ngoài ra, tác giả Phan Minh Thọ còn được trao giải khuyến khích thể loại ảnh bộ hiện thực với bộ ảnh Thể thao nghệ thuật đường phố-loại hình giúp giới trẻ khẳng định cá tính và kết nối cộng đồng.

Dịp này, Gia Lai còn có 6 tác giả có tác phẩm được chọn trưng bày tại triển lãm gồm: Huỳnh Bá Tính (tác phẩm Âm vang đại ngàn, Chung vui, Quyết liệt trên đường đua, Vòng xoang nối tình quân dân); Phạm Công Quý (Đua nhau căng lưới, Phơi cà phê bằng máy); Bùi Minh Châu (Thành phố mới); Phạm Hồ Anh Tú (The Landmark); Đặng Văn Hải (Những cánh buồm tốc độ); Phạm Anh Vũ (Những tòa cao ốc phía chân trời).

Festival Nhiếp ảnh trẻ là sự kiện được tổ chức định kỳ 2 năm/lần nhằm khuyến khích sự phát triển của lực lượng cầm máy trẻ, thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, công bố tác phẩm phản ánh cuộc sống đương đại qua lăng kính của lực lượng nhiếp ảnh trẻ Việt Nam.

Đây cũng là dịp để giới trẻ yêu thích nhiếp ảnh trong cả nước cùng trao đổi, gặp gỡ, giới thiệu thành quả sáng tạo, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với công chúng trong nước và quốc tế.