Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Văn hóa

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

Dựng nêu đón Tết sớm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ CHI VŨ CHI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Mặc dù hơn 1 tháng nữa mới đến Tết cổ truyền của dân tộc nhưng khắp các con đường tại xã Phú Thiện và xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã rực rỡ sắc màu từ những cây nêu trang trí ven đường. Không chỉ tạo cảnh quan đẹp mắt, đây còn là biểu tượng gửi gắm ước vọng về một năm mới ấm no, hạnh phúc.

Theo phong tục truyền thống, cây nêu thường được dựng trước nhà vào ngày 23 tháng Chạp và hạ xuống vào ngày 10 tháng Giêng âm lịch.

Tuy nhiên, với bối cảnh nhiều thay mới của năm 2025, nhiều gia đình đã dựng cây nêu từ trước Tết Dương lịch nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón chào năm mới với nhiều hy vọng mới.

neu-tet-2.jpg
Nhiều cây nêu được dựng trên tuyến đường qua thôn Sơn Bình (xã Chư A Thai). Ảnh: Vũ Chi

Dựng cây nêu ngày Tết là một phong tục truyền thống có ở nhiều cộng đồng dân tộc Việt Nam, trong đó người Tày, Nùng, Thái ở các tỉnh phía Bắc.

Tuy hình thức cây nêu và thời điểm dựng ở các dân tộc phần nào có thể khác nhau, nhưng điểm chung là hướng về những điều ý nghĩa, tốt đẹp trong năm mới.

Vào Tây Nguyên lập nghiệp, từ những năm 90 của thế kỷ trước, do đời sống ban đầu gặp nhiều khó khăn, bà con người Tày, Nùng, Thái không thể duy trì phong tục dựng nêu đón Tết, nên phong tục này tạm lắng xuống.

Khoảng 3 năm trở lại đây, cùng với sự phát triển KT-XH, đời sống bà con ổn định và khấm khá hơn, họ bắt đầu khôi phục lại tục dựng cây nêu như một cách “neo giữ hồn quê” trên vùng đất mới và cũng để bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.

neu-tet-1.jpg
Bà Phạm Thị Yến (bìa trái, thôn Sơn Bình, xã Chư A Thai) cùng con cháu trang trí cây nêu. Ảnh: Vũ Chi

32 năm kể từ ngày rời quê hương Thanh Hóa vào Gia Lai lập nghiệp, bà Phạm Thị Yến (dân tộc Thái, thôn Sơn Bình, xã Chư A Thai) vẫn nhớ như in truyền thuyết về cây nêu do ông bà kể lại.

“Thời điểm này còn nông nhàn nên gia đình có thời gian chăm chút, trang trí cho cây nêu đẹp mắt hơn. Không đơn thuần là một hình thức trang trí mà cây nêu còn là biểu tượng của sức mạnh siêu nhiên giúp xua đuổi ma quỷ, tiêu trừ những điều xui xẻo của năm cũ; đồng thời gửi gắm ước vọng vào một năm mới ấm no, hạnh phúc” - bà Yến lý giải.

Rời quê hương Cao Bằng vào Phú Thiện lập nghiệp từ năm 1990, sau nhiều năm vất vả làm ăn, giờ đây khi cuộc sống đủ đầy hơn trước, gia đình bà Nông Thị Tiệm (tổ dân phố 5, xã Phú Thiện) cùng nhiều bà con người Tày tại xã rủ nhau khôi phục tục dựng cây nêu ngày Tết.

Theo bà Tiệm, trước đây, bà con thường rủ nhau vào rừng chọn cây tre đẹp, gióng dài, không sâu, không cụt ngọn, lá xanh tốt mang về làm cây nêu. Nhưng giờ tre được nhiều người dân trong xã trồng và bán sẵn nên tiện lợi hơn nhiều.

Nếu như năm trước, 1 cây tre chỉ có giá 100 nghìn đồng thì năm nay do ảnh hưởng bão, lũ, nhiều diện tích tre bị ngã, đổ nên giá tre tăng lên 300-500 nghìn đồng/cây.

Việc trang trí cũng như dựng cây nêu phải huy động sự chung sức của tất cả thành viên trong gia đình. Nhờ vậy, mọi người thêm đoàn kết, gắn bó với nhau hơn.

“Cùng với dựng cây nêu, gia đình vẫn lưu giữ một số món ăn truyền thống của người Tày dịp Tết như khâu nhục, xôi ngũ sắc, thịt xông khói… Đây là một cách nhắc nhở con cháu không quên cội nguồn và cũng để những người con xa xứ như chúng tôi vơi đi nỗi nhớ quê nhà.

Thật hạnh phúc khi ở quê hương thứ hai mà mọi người có cảm giác như được trở về chính nơi chôn rau cắt rốn của mình” - bà Tiệm xúc động nói.

Không chỉ người Tày, Nùng, Thái mà nhiều gia đình người Kinh tại các địa phương trên cũng hăng hái dựng nêu trước nhà như dựng lên một niềm vui sống, một cách tạo lên hy vọng của chính mình qua khung cảnh lung linh, huyền ảo suốt những tuyến đường.

Ông Trần Khắc Thực (cùng tổ dân phố 5, xã Phú Thiện) chia sẻ: “Hòa chung không khí với bà con trong tổ, năm nay, gia đình tôi cũng dựng cây nêu đón Tết để cầu mong những điều tốt lành trong năm mới. Nhìn cả tuyến đường rực rỡ đèn trên cây nêu mỗi khi đêm về, bà con ai cũng phấn khởi, thêm tin tưởng ở tương lai”.

neu-tet-3.jpg
Tuyến đường trung tâm xã Phú Thiện được trang trí cây nêu rực rỡ. Ảnh: Vũ Chi

Nắm bắt nhu cầu thực tế, có các nhóm thợ đã được thành lập chuyên nhận trang trí cây nêu cho người dân. Anh Phạm Minh Ái (tổ dân phố 1, xã Phú Thiện) cho biết: Chi phí làm 1 cây nêu khoảng 2-3 triệu đồng. Tùy từng gia đình, cây nêu sẽ được trang trí theo nhiều cách khác nhau.

Trên ngọn cây thường được treo đèn lồng, cờ Tổ quốc. Dưới thân quấn đèn nháy lấp lánh. Nửa tháng qua, nhóm đã triển khai làm được 60 cây nêu cho các hộ dân hai xã Phú Thiện, Chư A Thai.

Tuy số lượng đặt hàng lớn song nhóm cố gắng thiết kế những cây nêu vừa đẹp mắt vừa đảm bảo an toàn, chắc chắn phục vụ bà con.

Trong nhịp sống hiện đại, cảnh nhà nhà dựng cây nêu, người người tất bật trang trí cho cây nêu đã tạo nên không khí rộn ràng, háo hức, giúp ngày xuân thêm vui tươi, ý nghĩa.

Đặc biệt, phong tục này được lan tỏa và nhân rộng, trở thành một nét đẹp văn hóa, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân. Bà con không chỉ dựng lên một cây nêu mà qua đó dựng lên cả niềm hy vọng, niềm tin ngày mai tốt đẹp hơn! Chính tôi cũng thấy rất vui!

Bà KPă Loan - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội (UBND xã Phú Thiện)

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gìn giữ và phát huy giá trị di sản Hán Nôm

Cần phối hợp liên ngành để gìn giữ và phát huy giá trị di sản Hán Nôm

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Từ những sắc phong, gia phả, văn tế, địa bạ đến hoành phi, câu đối…, di sản Hán Nôm đang lưu giữ trên vùng đất Gia Lai là lớp trầm tích đặc biệt của lịch sử và văn hóa. Việc nhận diện giá trị, gìn giữ kho tư liệu này sẽ gợi mở con đường bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong đời sống.

Vở diễn tái hiện lịch sử hào hùng của dân tộc. Ảnh: Ngọc Nhuận

Vở diễn “Ngọc sáng Khúc gia trang”: Lan tỏa hào khí lịch sử trên sân khấu bài chòi

Văn hóa

(GLO)- Tối 29-12, Đoàn ca kịch bài chòi Bình Định (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) tổng duyệt vở ca kịch bài chòi Ngọc sáng Khúc gia trang. Đông đảo khán giả đã đến xem vở diễn được dàn dựng công phu, kể lại câu chuyện dựng nền tự chủ dân tộc bằng ngôn ngữ sân khấu truyền thống.

Thân thương mùa hoa bông bay

Thân thương mùa hoa bông bay

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Dưới những tàng thông ngút ngát, từng lớp, từng lớp nụ hoa bông bay hé mắt nhìn trời xanh ngăn ngắt, đắm mình trong sương mai và nắng sớm rồi khẽ khàng bung nở. Cứ nhẹ nhàng như thế, dịu dàng như thế, hoa thân thương gọi mùa về, trong hanh hao gió biếc. 

"Ngày nắng vẹn nguyên"

"Ngày nắng vẹn nguyên"

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Với cuốn sách thứ 6 mang tên “Ngày nắng vẹn nguyên” vừa được xuất bản, tác giả Lê Thị Kim Sơn một lần nữa gửi gắm một góc cạnh khác của chính mình tới cho độc giả. 

Ngân vang tiếng cồng chiêng Chăm H’roi

Ngân vang tiếng cồng chiêng Chăm H’roi

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Trước những đổi thay của đời sống hiện đại, các nghệ nhân người Chăm H’roi ở Câu lạc bộ (CLB) Cồng chiêng làng Canh Thành (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai) vẫn bền bỉ gìn giữ tiếng cồng, tiếng chiêng - linh hồn văn hóa của dân tộc mình.

null