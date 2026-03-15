Sôi động đêm trình diễn patin nghệ thuật tại Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Tối 14-3, tại khu vực Phố đêm Chợ Nhỏ, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Câu lạc bộ Patin Phố núi (phường Diên Hồng) tổ chức sân chơi trình diễn patin nghệ thuật với chủ đề “Lướt tới đỉnh cao, lan tỏa phong trào”.

Chương trình thu hút đông đảo các em nhỏ tham gia tại Phố đêm Chợ Nhỏ. Ảnh: Ngọc Duy

Chương trình có sự tham gia trình diễn của 68 học viên với nhiều tiết mục trượt patin nghệ thuật sôi động. Các màn biểu diễn với những động tác kỹ thuật, tạo hình và phối hợp đội hình sinh động đã góp phần tạo không khí sôi nổi cho không gian Phố đêm Chợ Nhỏ.

Bên cạnh phần biểu diễn, ban tổ chức còn bố trí khu vực trải nghiệm để người dân và thanh thiếu nhi thử sức với bộ môn patin dưới sự hướng dẫn của giáo viên và học viên.

Hoạt động trình diễn patin nghệ thuật được tổ chức nhằm góp phần làm phong phú các hoạt động văn hóa – thể thao tại khu vực Phố đêm Chợ Nhỏ, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh để thanh thiếu nhi giao lưu, rèn luyện sức khỏe và phát triển năng khiếu.

Các em nhỏ biểu diễn kỹ thuật trượt patin tại khu vực Phố đêm Chợ Nhỏ. Ảnh: Ngọc Duy

Chương trình được tổ chức hướng đến chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo kế hoạch, sân chơi trình diễn patin nghệ thuật tại Phố đêm Chợ Nhỏ sẽ tiếp tục được tổ chức lần thứ hai vào tối 29-4-2026, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).