Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Tôi lại về Quy Nhơn một chiều xanh

Biển vẫn hát câu nghìn năm sóng vỗ

Gió Ghềnh Ráng nghiêng trời mây xứ võ

Ảnh minh họa: Phương Vi

Cát trắng mềm như ký ức chưa phai.

Dốc Mộng Cầm còn thức cùng ai

Mà nghe tiếng Hàn Mặc Tử gọi trăng về bến cũ

"Ai mua trăng tôi bán trăng cho" - lời thơ xưa còn đó

Cho đất trời bâng khuâng thương nhớ một kiếp người.

​Tôi đứng lặng nhìn biển rộng chơi vơi

Hòn Chồng đá vẫn ngàn năm

Lầu Ông Hoàng xa có còn vương nốt nhạc

Một chuyện tình buồn thao thức giữa nhân gian.

Xuống Tiên Sa nghe sóng kể dịu dàng

Về bóng dáng Nam Phương Hoàng hậu

Hõm đá trứng nước biển xanh như mắt người đau đáu

Một thời vàng son còn in dấu nơi này

Lữ khách về đây bởi câu hát đắm say

Về núi Vọng Phu, về Cù lao xanh, về Đầm Thị Nại...

Câu ca xưa như chưa từng xa ngái

Vẫn neo lòng lữ khách phương ха.

Giờ Quy Nhơn sánh bước cùng Pleiku

Biển với núi nối liền trong hơi thở

Một Gia Lai mới – rộng dài như lịch sử

Nơi đại ngàn chạm sóng biển xanh

Hai mươi mốt nghìn cây số quê anh

Gần bốn triệu tấm lòng chung nhịp đập

Biển gọi rừng, cao nguyên về tụ họp

Đất và người quê ta vươn mình tới tương lai.

Tôi muốn về thăm đất Bình Khê

Nơi Cụ Phó bảng thương dân thuở trước

Từng dặn con "Hãy đi tìm nước

Nước mất rồi phải tìm Nước trước tìm Cha"

Câu căn dặn nao lòng nhận trước lúc đi xa

Thêm sức mạnh cho Người đi tìm hình của Nước

Đế Đất Việt hôm nay có được

Vị thế cơ đồ không thể nào hơn.

Ước một lần được về lại Tây Sơn

Nghe trống trận vang hồn thiêng sông núi

Tưởng nhớ Quang Trung - Người anh hùng áo vải

Cưỡi gió đi giữa trang sử hào hùng.

Ôi Gia Lai, nơi biển gặp đại ngàn

Mà khí phách như ngọn triều không ngủ

Đất có biển, có thơ và có võ

Có nghĩa tình sâu nặng với quê hương.

Hỡi ai đang trên vạn nẻo dặm trường

Hối hả mưu sinh đường đời xa ngái

Hãy nhớ đừng quên và hẹn ngày trở lại

Đất Quy Nhơn vẫn mãi mãi thương Người.