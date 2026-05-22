Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Tôi lại về Quy Nhơn một chiều xanh

Biển vẫn hát câu nghìn năm sóng vỗ

Gió Ghềnh Ráng nghiêng trời mây xứ võ

Ảnh minh họa: Phương Vi

Cát trắng mềm như ký ức chưa phai.

Dốc Mộng Cầm còn thức cùng ai

Mà nghe tiếng Hàn Mặc Tử gọi trăng về bến cũ

"Ai mua trăng tôi bán trăng cho" - lời thơ xưa còn đó

Cho đất trời bâng khuâng thương nhớ một kiếp người.

​Tôi đứng lặng nhìn biển rộng chơi vơi

Hòn Chồng đá vẫn ngàn năm

Lầu Ông Hoàng xa có còn vương nốt nhạc

Một chuyện tình buồn thao thức giữa nhân gian.

Xuống Tiên Sa nghe sóng kể dịu dàng

Về bóng dáng Nam Phương Hoàng hậu

Hõm đá trứng nước biển xanh như mắt người đau đáu

Một thời vàng son còn in dấu nơi này

Lữ khách về đây bởi câu hát đắm say

Về núi Vọng Phu, về Cù lao xanh, về Đầm Thị Nại...

Câu ca xưa như chưa từng xa ngái

Vẫn neo lòng lữ khách phương ха.

Giờ Quy Nhơn sánh bước cùng Pleiku

Biển với núi nối liền trong hơi thở

Một Gia Lai mới – rộng dài như lịch sử

Nơi đại ngàn chạm sóng biển xanh

Hai mươi mốt nghìn cây số quê anh

Gần bốn triệu tấm lòng chung nhịp đập

Biển gọi rừng, cao nguyên về tụ họp

Đất và người quê ta vươn mình tới tương lai.

Tôi muốn về thăm đất Bình Khê

Nơi Cụ Phó bảng thương dân thuở trước

Từng dặn con "Hãy đi tìm nước

Nước mất rồi phải tìm Nước trước tìm Cha"

Câu căn dặn nao lòng nhận trước lúc đi xa

Thêm sức mạnh cho Người đi tìm hình của Nước

Đế Đất Việt hôm nay có được

Vị thế cơ đồ không thể nào hơn.

Ước một lần được về lại Tây Sơn

Nghe trống trận vang hồn thiêng sông núi

Tưởng nhớ Quang Trung - Người anh hùng áo vải

Cưỡi gió đi giữa trang sử hào hùng.

Ôi Gia Lai, nơi biển gặp đại ngàn

Mà khí phách như ngọn triều không ngủ

Đất có biển, có thơ và có võ

Có nghĩa tình sâu nặng với quê hương.

Hỡi ai đang trên vạn nẻo dặm trường

Hối hả mưu sinh đường đời xa ngái

Hãy nhớ đừng quên và hẹn ngày trở lại

Đất Quy Nhơn vẫn mãi mãi thương Người.

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa

(GLO)- Ngày 7-1-2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và khẳng định quan điểm phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Gửi chút tình về với đại ngàn

(GLO)- Họa sĩ Lý Khắc Nhu, một tên tuổi trong làng tranh thủy mặc ở TP. Hồ Chí Minh, vừa có chuyến thăm, làm việc với lãnh đạo Bảo tàng Pleiku (tỉnh Gia Lai) với tâm nguyện hiến tặng “gia tài” tượng gỗ Tây Nguyên mà ông cất công sưu tầm nhiều năm qua. 

