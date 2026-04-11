Chung tay đưa sách đến với người đọc

(GLO)- Hướng tới Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21-4), nhiều đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã phối hợp triển khai chuỗi hoạt động phong phú, thiết thực nhằm khuyến khích đọc sách trong cộng đồng.

Từ nỗ lực của các thư viện…

Điểm nhấn nổi bật là hành trình “Chiếc xe tri thức” được Thư viện tỉnh Gia Lai tổ chức từ ngày 28-3 đến 6-5 tại 15 trường tiểu học, THCS thuộc các xã, phường khu vực phía Đông tỉnh. Tại mỗi điểm đến, “Chiếc xe tri thức” thu hút 250-500 học sinh tham gia, tạo nên không gian học tập, vui chơi bổ ích và đầy hứng khởi.

Học sinh Trường THCS Phan Bội Châu (xã Ia Hrung) tại Ngày hội đọc sách diễn ra sáng 3-4. Ảnh: P.D

Hơn 6.000 đầu sách cùng các trang thiết bị như: máy tính, ti vi, máy chiếu… được bố trí trên xe thư viện lưu động, sẵn sàng phục vụ học sinh ở những vùng còn nhiều khó khăn. Để mang sách đến gần hơn với người đọc, cán bộ thư viện còn tổ chức nhiều hoạt động như: kể chuyện theo sách, vẽ tranh, đố vui có thưởng…

Ông Trần Xuân Nhất - Phó Giám đốc Thư viện tỉnh - cho biết: “Thư viện tỉnh còn tổ chức hoạt động triển lãm sách và xếp sách nghệ thuật ngay tại khuôn viên đơn vị, thu hút đông đảo người đọc đến tham quan, trải nghiệm.

Đáng chú ý, các chương trình giới thiệu và triển lãm sách diễn ra vào ngày 9-4 và 21-4 sẽ có sự tham gia của các nhà văn, nhà thơ, mang đến những chia sẻ sâu sắc về giá trị của sách, đồng thời giới thiệu nhiều tác phẩm hay, giàu ý nghĩa”.

Ở các xã khu vực phía Tây tỉnh, từ tháng 3 đến hết tháng 4-2026, Thư viện Pleiku cũng phối hợp đưa xe thư viện lưu động phục vụ tại 24 địa điểm, tạo sân chơi tri thức hấp dẫn cho học sinh các cấp học.

Tại lễ phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam do Thư viện Pleiku phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Đức Cơ tổ chức vào sáng 7-4, ông Trịnh Quốc Thọ - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Cơ - khẳng định: Việc bồi đắp tri thức cho thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh dân tộc nội trú là ưu tiên hàng đầu của chính quyền địa phương. Tôi mong các em sẽ thấy được niềm vui trong từng trang sách, coi việc đọc sách là nhu cầu tự thân hằng ngày.

Lễ phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Đức Cơ. Ảnh: P.D

Góp mặt vào các hoạt động sôi nổi tại buổi lễ, em Rah Lan H’Ri (lớp 6, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Đức Cơ) cho hay: Đối với em, sách là người bạn quan trọng, luôn bên cạnh chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Em cũng vận dụng được nhiều kiến thức hay từ sách vào cuộc sống.

“Cuốn sách em yêu thích nhất là Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, bởi có nhiều trang viết hay về tuổi thơ” - H’Ri hào hứng nói.

… đến doanh nghiệp chung tay cho hội sách

Thiết thực hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam cũng như sự kiện Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, từ ngày 17 đến 19-4, tại khu vực đường Anh hùng Núp, UBND phường Pleiku sẽ phối hợp với liên danh Công ty TNHH Green World và Công ty TNHH MTV Phát Bảo Anh tổ chức Lễ hội Sách và Cà phê Pleiku 2026.

Thư viện tỉnh Gia Lai trưng bày và xếp sách nghệ thuật chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Ảnh: P.L

Ông Trần Minh Đông - Giám đốc sản xuất dự án thuộc Công ty TNHH Green World - cho biết: Với chủ đề “Cà phê cực phẩm - Khai mở tri thức”, Lễ hội quy tụ các thương hiệu cà phê Robusta đặc sản Pleiku - Gia Lai cùng các đơn vị nhà sách trên địa bàn và Thư viện Pleiku.

Đến đây, người dân và du khách không chỉ đọc sách mà còn “sống” cùng sách: đọc miễn phí, đổi sách cũ nhận quà, gặp gỡ tác giả, lắng nghe những câu chuyện phía sau từng trang viết.

Các đơn vị phát hành sách trên địa bàn tỉnh cũng tích cực triển khai nhiều hoạt động sôi nổi. Từ ngày 28-3 đến 4-4, Nhà sách Vạn Trí tổ chức Hội sách tại Trung tâm Thương mại Quy Nhơn (phường Quy Nhơn), trưng bày khoảng 15.000 đầu sách thuộc nhiều thể loại với mức ưu đãi giảm giá bán sách từ 20-90%.

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Nhà sách Vạn Trí tổ chức Hội sách tại Trung tâm thương mại Quy Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Chị Nguyễn Kiều Linh - Trưởng bộ phận sách Nhà sách Vạn Trí - cho hay: Việc tổ chức hội sách góp phần thu hút lượng lớn người đọc đến tham quan, mua hơn 1.600 cuốn sách.

Bên cạnh đó, tại cửa hàng, đơn vị cũng triển khai chương trình giảm giá 10-50% cho nhiều đầu sách.

Nhà sách FAHASA Quy Nhơn (phường Quy Nhơn) cũng triển khai chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam gắn với kỷ niệm 50 năm thành lập FAHASA (1976-2026), trong đó có chương trình giảm giá từ 10-50% cho nhiều thể loại sách.