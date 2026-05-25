Tôn tạo “con đường nghệ thuật” bên suối Hội Phú

(GLO)- Lễ khánh thành cụm tác phẩm điêu khắc “Đất và người Gia Lai” giai đoạn II năm 2026 vào chiều 19-5 tại khu đô thị suối Hội Phú đã góp phần hoàn thiện tuyến trưng bày nghệ thuật dọc bờ suối thơ mộng giữa lòng phố núi Pleiku.

Song để xây dựng nơi đây trở thành điểm đến văn hóa - du lịch độc đáo thì vẫn cần nhiều nỗ lực trong tôn tạo cảnh quan, tạo “khoảng thở” cho tác phẩm.

Đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng

NSƯT Đặng Công Hưng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Trại sáng tác điêu khắc “Đất và người Gia Lai” - cho biết: Cụm 14 tác phẩm giai đoạn I (khánh thành ngày 19-8-2025) đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ công chúng và giới nghệ thuật.

Sau khi huy động được thêm nguồn kinh phí xã hội hóa, 11 tác phẩm xuất sắc khác của các nhà điêu khắc tên tuổi trong cả nước tiếp tục được thi công, trưng bày giai đoạn II, góp phần nâng tầm cảnh quan đô thị và đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.

Các đại biểu tham quan một tác phẩm vừa được thi công, trưng bày giai đoạn II. Ảnh: P.D

Vẫn mang âm hưởng đặc trưng của vùng đất cao nguyên, các tác phẩm điêu khắc mới tiếp tục mang đến cho người thưởng lãm những xúc cảm tròn đầy với Âm vang đại ngàn (tác giả Nguyễn Hoài Huyền Vũ), Nữ thần mặt trời thức giấc (Trần Mai Hữu Quý), Đôi chân trần (Phạm Đình Tiến), Sơn nữ (Nguyễn Hữu Hậu), Thiếu nữ bên chim chơ rao (Võ Ngọc Lân)…

Nữ thần mặt trời thức giấc (tác giả Trần Mai Hữu Quý, TP. Hồ Chí Minh) là 1 trong 11 tác phẩm vừa được khánh thành giai đoạn II. Ảnh: P.D

Theo dõi sự kiện khánh thành cụm tác phẩm qua cả hai giai đoạn, ông Dương Văn Minh (phường Quy Nhơn Nam) - hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh - đã dành tặng những lời khen ngợi: “Tính ẩn dụ nghệ thuật và cách điệu của các tác phẩm rất cao, làm bật lên hồn cốt của đất và người Tây Nguyên với nét đẹp hồn hậu, hùng tráng.

Khi các tác phẩm được đặt vào không gian đô thị đã góp phần biến vùng đất này thành một nơi đầy năng lượng”.

Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Lương Xuân Đoàn cũng chia sẻ những cảm xúc tương tự ngay trong buổi lễ khánh thành cụm tác phẩm giai đoạn I. Ông cho hay: “Tôi nghĩ rằng với thiên nhiên đẹp đẽ, với đôi bờ suối như thế này, không cớ gì lại không có điêu khắc ngoài trời. Điêu khắc ngoài trời không chỉ là tượng đài, đài tưởng niệm mà còn là các tác phẩm điêu khắc nhỏ hòa điệu với thiên nhiên, làm đẹp cho thiên nhiên.

Sự động chạm thị giác khi nhìn ngắm các tác phẩm rải dọc trục suối này không thể không mang đến những rung động về cảm xúc. Du khách khi đến Pleiku sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của vùng đất này; nhưng quan trọng hơn, những đứa trẻ lớn lên từ đây sẽ được chạm ánh mắt đầu đời vào cái đẹp”.

Chú trọng tôn tạo, gìn giữ

Tham dự lễ khánh thành vào chiều 19-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ và các nghệ sĩ điêu khắc trong cả nước đã dành tình yêu cho Gia Lai; đồng thời, chính quyền địa phương tiếp tục chú trọng công tác bảo quản tác phẩm, tôn tạo không gian trưng bày nhằm lan tỏa giá trị của “con đường nghệ thuật” đến người dân và du khách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng gợi ý: Tại phố núi Pleiku còn rất nhiều nơi có thể tôn vinh vẻ đẹp cảnh quan nhờ mỹ thuật đô thị. Do vậy, lãnh đạo các phường nên mạnh dạn bàn bạc ý tưởng với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh để nâng tầm cảnh quan đô thị, tạo thêm những điểm đến hấp dẫn dành cho du khách.

Chia sẻ cảm tưởng tại buổi lễ, nhà điêu khắc Nguyễn Văn Hàm (Đà Nẵng, người góp vào công trình tác phẩm Âm vang) nhận xét: Nhờ sự quan tâm của tỉnh, sự quyết liệt của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và tinh thần đồng lòng của các nghệ sĩ mà hình thành được vườn tượng giữa phố núi, dù rằng nguồn kinh phí xã hội hóa rất khiêm tốn.

“Chỉ cần chúng ta ứng xử với tác giả, tác phẩm như thế nào để thấy được sự trân quý thì các nghệ sĩ sẽ tiếp tục hưởng ứng. Cá nhân tôi mong rằng địa phương sẽ dành kinh phí bảo trì bởi mưa nắng sẽ tác động đến hình thức của tác phẩm.

Ngoài ra, có thể vận động các gia đình tại khu vực này chung tay bảo vệ tác phẩm khỏi bị hư hại trước hành vi của những người thiếu ý thức” - nhà điêu khắc Nguyễn Văn Hàm đề xuất.

Tác phẩm nghệ thuật dọc suối Hội Phú bị "bao vây" bởi phương tiện giao thông đậu xung quanh. Ảnh: P.D

Cùng với đó, trước thực trạng các tác phẩm phải “cạnh tranh” với các phương tiện giao thông đậu đỗ khá dày dọc trục suối Hội Phú, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đặng Công Hưng cho biết: Hội sẽ trao đổi với chính quyền địa phương nhằm đề ra giải pháp sao cho tác phẩm có “khoảng thở”, tạo không gian thông thoáng cho người dân và du khách được chiêm ngắm tác phẩm.

Hội cũng sẽ đề xuất tôn tạo cảnh quan bờ kè bằng các loại cây hoa cảnh phù hợp để mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm sâu sắc, giàu cảm xúc về sự hòa điệu giữa thiên nhiên và nghệ thuật công cộng.