Triển lãm mỹ thuật khu vực V lần thứ 30 diễn ra từ ngày 5 đến 15-8 tại Gia Lai

(GLO)- Theo kế hoạch, Triển lãm mỹ thuật khu vực V lần thứ 30 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 15-8 tại Trung tâm hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn).

Triển lãm do tỉnh Gia Lai đăng cai; Hội Mỹ thuật Việt Nam chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện.

Triển lãm mỹ thuật khu vực V lần thứ 30 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (01 Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn). Ảnh: Mộc Trà

Triển lãm được tổ chức với mục tiêu khuyến khích, động viên và phát huy tối đa tư duy sáng tạo nghệ thuật của đội ngũ họa sĩ, nhà điêu khắc tại các tỉnh khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên gồm: Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk và TP. Đà Nẵng. Qua đó, giới thiệu đến công chúng những tác phẩm mới có giá trị nghệ thuật cao, thúc đẩy hoạt động mỹ thuật của khu vực ngày càng phát triển.

Đây cũng là hoạt động nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, góp phần thu hút khách du lịch.

Trong khuôn khổ Triển lãm, Ban Tổ chức sẽ công bố Giải thưởng Triển lãm mỹ thuật khu vực; kết quả lựa chọn tác giả là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật địa phương và cộng tác viên địa phương được Hội đồng giới thiệu dự Giải thưởng Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Cùng với đó, trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam” và bằng khen của Hội Mỹ thuật Việt Nam cho các tập thể, cá nhân.