Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Văn học - Nghệ thuật

Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30: Dấu ấn nghệ sĩ Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHAN LÀI PHAN LÀI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30 - năm 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 15-8 đã để lại nhiều ấn tượng. Trong sắc màu chung ấy, các nghệ sĩ Gia Lai thể hiện được dấu ấn qua những tác phẩm giàu sức sáng tạo, đạt kết quả nổi bật.

Không gian hội tụ sáng tạo

Triển lãm do UBND tỉnh phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), trưng bày 257 tác phẩm của 217 tác giả ở các tỉnh, thành phố trong khu vực. Riêng tỉnh Gia Lai có 72 tác phẩm của 57 tác giả được giới thiệu tại triển lãm.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Việc được Hội Mỹ thuật Việt Nam lựa chọn đăng cai Triển lãm lần thứ 30 là niềm vinh dự lớn; đồng thời là cơ hội để giới thiệu hình ảnh một Gia Lai đang vươn mình mạnh mẽ trên nền tảng những giá trị văn hóa đặc sắc được bồi đắp qua nhiều thế hệ; góp phần hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2026 và tăng cường giao lưu, liên kết văn hóa giữa các địa phương.

trien-lam-3.jpg
Triển lãm thu hút nhiều người yêu mỹ thuật đến thưởng lãm. Ảnh: P.L

Các tác phẩm tham gia triển lãm được sáng tác trên nhiều chất liệu như: sơn dầu, sơn mài, lụa, acrylic, đất nung, màu nước, khắc gỗ, sắt hàn, tổng hợp… phản ánh đa dạng đề tài về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên, con người, đời sống đương đại và những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Theo họa sĩ Nguyễn Trung Tín - Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam phụ trách phía Nam, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật, Phó Trưởng Ban tổ chức triển lãm, chất lượng các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm khá đồng đều, khai thác tốt những góc nhìn gắn với hơi thở cuộc sống.

Số lượng lớn tác giả, tác phẩm tham gia triển lãm cho thấy sự tâm huyết, niềm đam mê nghề nghiệp và sức sáng tạo của đội ngũ nghệ sĩ trong khu vực.

Những ngày qua, không gian triển lãm không chỉ có các họa sĩ, nhà điêu khắc có tác phẩm tham dự mà còn thu hút nhiều người yêu thích mỹ thuật. Chị Phan Nữ Từ Nghi - giáo viên Ngữ văn Trường THPT Trưng Vương (phường Quy Nhơn) bày tỏ: “Tôi ấn tượng với sự đa dạng về chất liệu và cách thể hiện của các tác giả. Qua mỗi tác phẩm có thể cảm nhận được sự nghiêm túc, tận tâm và sức sáng tạo của họa sĩ, nhà điêu khắc”.

Dấu ấn đơn vị chủ nhà

Trong 9 tác giả đoạt giải của triển lãm, Gia Lai có 3 tác giả: Nhà điêu khắc Lê Trọng Nghĩa đoạt giải A với tác phẩm “Nở trong cấu trúc”; họa sĩ Nguyễn Văn Chung đoạt giải C với tác phẩm “Bất biến”; họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu đoạt giải C với tác phẩm “Hóng chuyện đêm trăng”.

trien-lam-2.jpg
Tác phẩm “Nở trong cấu trúc” của nhà điêu khắc Lê Trọng Nghĩa. Ảnh: P.L

Họa sĩ Trần Tuấn - Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Gia Lai - cho biết: Gia Lai có số lượng tác phẩm tham gia nhiều nhất, đoạt giải cao nhất tại triển lãm so với các tỉnh, thành phố trong khu vực.

Nhiều tác phẩm được tác giả đầu tư công phu cả về ý tưởng lẫn chất liệu, có sự phá cách trong cách thể hiện, tạo nên những dấu ấn riêng. Qua đó, góp phần khẳng định vị thế và những đóng góp của mỹ thuật Gia Lai trong đời sống mỹ thuật khu vực.

Đằng sau mỗi tác phẩm là quá trình tìm tòi, lao động nghệ thuật nghiêm túc và những thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm. Để hoàn thành tác phẩm “Nở trong cấu trúc”, nhà điêu khắc Lê Trọng Nghĩa - Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã dành nhiều tháng tìm tòi, xử lý chất liệu sắt, gỗ và hoàn thiện từng chi tiết.

Theo nhà điêu khắc này, “Nở trong cấu trúc” gợi lên sự vận động, sức sống và sức sáng tạo; từ đó liên tưởng đến cấu trúc gia đình, xã hội và những mối quan hệ trong cuộc sống.

Các cấu trúc trong tác phẩm không bị ràng buộc mà được nâng lên, vừa tương tác, vừa cộng sinh để tạo nên nguồn năng lượng mới. “Những tác phẩm được trưng bày ở triển lãm đều thể hiện sự tâm huyết và sáng tạo của từng tác giả” - nhà điêu khắc Lê Trọng Nghĩa chia sẻ.

Tham dự triển lãm với tác phẩm “Thanh âm đại ngàn” bằng chất liệu khắc gỗ sơn, tác giả Nguyễn Viết Xuân, hội viên Chi hội Mỹ thuật Gia Lai, tái hiện hình ảnh đồng bào Bana ở xã Tơ Tung biểu diễn cồng chiêng, múa xoang bên nhà rông. Đây là ấn tượng đẹp trong một chuyến đi công tác cơ sở của anh.

“Tôi đã dành khoảng 3 tháng để nghiên cứu, tìm ý tưởng và hoàn thiện tác phẩm “Thanh âm đại ngàn”. Mỗi lần tham dự triển lãm, tôi đều có thêm cơ hội học hỏi từ các nghệ sĩ, tiếp cận những cách thể hiện mới và trao đổi về nghề” - anh Xuân tâm sự.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Triển lãm mỹ thuật khu vực V: Gia Lai ghi dấu ấn đậm nét

Triển lãm mỹ thuật khu vực V: Gia Lai ghi dấu ấn đậm nét

(GLO)- Gần 260 tác phẩm nghệ thuật hội tụ tại Gia Lai trong Triển lãm Mỹ thuật khu vực V lần thứ 30 năm 2026. Sự kiện không chỉ cho thấy bức tranh đa sắc về đời sống nghệ thuật khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên mà còn ghi nhận thành công nổi bật của mỹ thuật Gia Lai.

Có thể bạn quan tâm

Gìn giữ những kỷ vật tri ân

Gìn giữ những kỷ vật tri ân

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Không cất lên thành lời nhưng mỗi lá thư, tấm huân chương hay chiếc áo bạc màu đều lưu giữ một phần ký ức chiến tranh. Được trân trọng gìn giữ, những kỷ vật ấy vẫn lặng lẽ kể tiếp câu chuyện về một thời máu lửa, nhắc nhớ các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình.

Những cộng hưởng của "Đi qua miền nhớ"

Những cộng hưởng của "Đi qua miền nhớ"

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Nhà thơ Lệ Thu nguyên là Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định, nguyên đại biểu Quốc hội khóa IX. Sau nhiều năm được biết đến với tư cách 1 “nữ nhà báo chiến trường” và tác giả của 13 tập thơ, bà vừa ra mắt tiểu thuyết đầu tay "Đi qua miền nhớ" (Nhà xuất bản Văn học).

Họa sĩ Trần Lãng hướng dẫn họa sĩ Nguyễn Xuân Quang thực hành kỹ thuật sơn mài với tác phẩm lấy cảm hứng từ tuồng Bình Định.

“Trò chuyện” với sơn mài

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Mỗi người một phong cách, một lối bày tỏ nội tâm khác nhau bằng ngôn ngữ hội họa song gần 20 họa sĩ tham gia Trại bồi dưỡng kỹ thuật và sáng tác sơn mài (phường Pleiku) đã có dịp kết nối, học hỏi và cảm nhận sức hấp dẫn của một chất liệu đậm chất truyền thống.

Dệt âm sắc quê hương qua những bản phối

Dệt âm sắc quê hương qua những bản phối

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Nhận giấy khen của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) vì có thành tích xuất sắc tại hội diễn Ðàn, hát dân ca 3 miền toàn quốc năm 2026, nhạc sĩ Trần Kim Vân không xem đó là thành quả của riêng mình.

Ươm mầm văn học trẻ

Ươm mầm văn học trẻ

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- “Tình yêu văn học không bắt đầu từ những điều lớn lao mà từ thói quen đọc sách, sự quan sát cuộc sống và những trang viết đầu tiên của mỗi người”, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai chia sẻ tại lớp bồi dưỡng sáng tác văn học trẻ năm 2026.

Đại sứ văn hóa đọc trong thời công nghệ số

Đại sứ văn hóa đọc trong thời công nghệ số

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Với sự khuyến khích của Ban Tổ chức cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cấp tỉnh năm 2026 về ứng dụng công nghệ, nền tảng số, mạng xã hội nhằm đổi mới phương thức đọc và lan tỏa tri thức, các thí sinh dự giải năm nay đã cho thấy thế mạnh của mình trong lĩnh vực khá mới mẻ này.

Tín hiệu mới từ tiểu thuyết

Tín hiệu mới từ tiểu thuyết

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Trong đời sống văn học, tiểu thuyết luôn được xem là thử thách lớn của người cầm bút. Không chỉ đòi hỏi vốn sống, sức bền sáng tạo và khả năng kiến tạo một thế giới nghệ thuật rộng lớn, thể loại này còn là thước đo độ chín của một nhà văn.

Các vận động viên check-in cùng Ban tổ chức trên đỉnh núi Chư Mố. Ảnh: Vũ Chi

Vinh danh 95 sứ giả mặt trời Chư Mố

Văn hóa

(GLO)- Sáng 5-7, UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) đã bế mạc Ngày hội văn hóa-leo núi xã Ia Tul năm 2026 với chủ đề “Chư Mố-Hành trình về phía mặt trời” và vinh danh sứ giả mặt trời Chư Mố.

Sơn mài Ái Vân: Khi trầm mặc biết reo vui

Sơn mài Ái Vân: Khi trầm mặc biết reo vui

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Trong đời sống mỹ thuật Gia Lai những năm gần đây, nhiều họa sĩ nữ thuộc thế hệ 8x đang tìm cho mình những hướng đi riêng, mạnh dạn thể nghiệm, bứt phá trong ngôn ngữ tạo hình. Giữa không khí ấy, họa sĩ Châu Thị Ái Vân chọn một lối đi có vẻ lặng lẽ hơn.

Tác phẩm điêu khắc ánh sáng tạc chân dung cố Tổng bí thư

Gửi lòng kính trọng đến cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua tác phẩm điêu khắc ánh sáng

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Từ một khúc gỗ thông khô khan, anh Nguyễn Văn Dũng (làng Bruk Ngol, phường Thống Nhất) đã dành gần 2 năm miệt mài nghiên cứu để tạo nên tác phẩm điêu khắc ánh sáng chân dung cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gửi gắm sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc của mình.

Các nghệ nhân trình diễn cồng chiêng tại chương trình. Ảnh: Vũ Chi

Âm vang đại ngàn Chư Mố

Văn hóa

(GLO)- Tối 26-6, trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa-leo núi xã Ia Tul năm 2026 với chủ đề “Chư Mố-Hành trình về phía mặt trời”, UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình văn nghệ “Âm vang đại ngàn Chư Mố” thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham gia, trải nghiệm.

Ươm mầm văn hóa đọc

Ươm mầm văn hóa đọc

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Hơn 42.300 bài dự thi từ học sinh toàn tỉnh, hàng trăm trường học hưởng ứng và những ý tưởng sáng tạo về phát triển văn hóa đọc đã cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của Cuộc thi Ðại sứ văn hóa đọc tỉnh Gia Lai năm 2026.

Tìm an yên giữa vườn bonsai nghệ thuật

Tìm an yên giữa vườn bonsai nghệ thuật

Video

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những không gian giúp con người sống chậm lại và hòa mình với thiên nhiên. Khu vườn bonsai nghệ thuật của anh Nguyễn Đức (phường Hội Phú), với những dáng thông, tùng và hồ cá koi thơ mộng, chính là một khoảng bình yên như thế.

null