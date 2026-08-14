Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30: Dấu ấn nghệ sĩ Gia Lai

(GLO)- Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30 - năm 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 15-8 đã để lại nhiều ấn tượng. Trong sắc màu chung ấy, các nghệ sĩ Gia Lai thể hiện được dấu ấn qua những tác phẩm giàu sức sáng tạo, đạt kết quả nổi bật.

Không gian hội tụ sáng tạo

Triển lãm do UBND tỉnh phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), trưng bày 257 tác phẩm của 217 tác giả ở các tỉnh, thành phố trong khu vực. Riêng tỉnh Gia Lai có 72 tác phẩm của 57 tác giả được giới thiệu tại triển lãm.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Việc được Hội Mỹ thuật Việt Nam lựa chọn đăng cai Triển lãm lần thứ 30 là niềm vinh dự lớn; đồng thời là cơ hội để giới thiệu hình ảnh một Gia Lai đang vươn mình mạnh mẽ trên nền tảng những giá trị văn hóa đặc sắc được bồi đắp qua nhiều thế hệ; góp phần hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2026 và tăng cường giao lưu, liên kết văn hóa giữa các địa phương.

Triển lãm thu hút nhiều người yêu mỹ thuật đến thưởng lãm. Ảnh: P.L

Các tác phẩm tham gia triển lãm được sáng tác trên nhiều chất liệu như: sơn dầu, sơn mài, lụa, acrylic, đất nung, màu nước, khắc gỗ, sắt hàn, tổng hợp… phản ánh đa dạng đề tài về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên, con người, đời sống đương đại và những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Theo họa sĩ Nguyễn Trung Tín - Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam phụ trách phía Nam, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật, Phó Trưởng Ban tổ chức triển lãm, chất lượng các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm khá đồng đều, khai thác tốt những góc nhìn gắn với hơi thở cuộc sống.

Số lượng lớn tác giả, tác phẩm tham gia triển lãm cho thấy sự tâm huyết, niềm đam mê nghề nghiệp và sức sáng tạo của đội ngũ nghệ sĩ trong khu vực.

Những ngày qua, không gian triển lãm không chỉ có các họa sĩ, nhà điêu khắc có tác phẩm tham dự mà còn thu hút nhiều người yêu thích mỹ thuật. Chị Phan Nữ Từ Nghi - giáo viên Ngữ văn Trường THPT Trưng Vương (phường Quy Nhơn) bày tỏ: “Tôi ấn tượng với sự đa dạng về chất liệu và cách thể hiện của các tác giả. Qua mỗi tác phẩm có thể cảm nhận được sự nghiêm túc, tận tâm và sức sáng tạo của họa sĩ, nhà điêu khắc”.

Dấu ấn đơn vị chủ nhà

Trong 9 tác giả đoạt giải của triển lãm, Gia Lai có 3 tác giả: Nhà điêu khắc Lê Trọng Nghĩa đoạt giải A với tác phẩm “Nở trong cấu trúc”; họa sĩ Nguyễn Văn Chung đoạt giải C với tác phẩm “Bất biến”; họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu đoạt giải C với tác phẩm “Hóng chuyện đêm trăng”.

Tác phẩm “Nở trong cấu trúc” của nhà điêu khắc Lê Trọng Nghĩa. Ảnh: P.L

Họa sĩ Trần Tuấn - Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Gia Lai - cho biết: Gia Lai có số lượng tác phẩm tham gia nhiều nhất, đoạt giải cao nhất tại triển lãm so với các tỉnh, thành phố trong khu vực.

Nhiều tác phẩm được tác giả đầu tư công phu cả về ý tưởng lẫn chất liệu, có sự phá cách trong cách thể hiện, tạo nên những dấu ấn riêng. Qua đó, góp phần khẳng định vị thế và những đóng góp của mỹ thuật Gia Lai trong đời sống mỹ thuật khu vực.

Đằng sau mỗi tác phẩm là quá trình tìm tòi, lao động nghệ thuật nghiêm túc và những thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm. Để hoàn thành tác phẩm “Nở trong cấu trúc”, nhà điêu khắc Lê Trọng Nghĩa - Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã dành nhiều tháng tìm tòi, xử lý chất liệu sắt, gỗ và hoàn thiện từng chi tiết.

Theo nhà điêu khắc này, “Nở trong cấu trúc” gợi lên sự vận động, sức sống và sức sáng tạo; từ đó liên tưởng đến cấu trúc gia đình, xã hội và những mối quan hệ trong cuộc sống.

Các cấu trúc trong tác phẩm không bị ràng buộc mà được nâng lên, vừa tương tác, vừa cộng sinh để tạo nên nguồn năng lượng mới. “Những tác phẩm được trưng bày ở triển lãm đều thể hiện sự tâm huyết và sáng tạo của từng tác giả” - nhà điêu khắc Lê Trọng Nghĩa chia sẻ.

Tham dự triển lãm với tác phẩm “Thanh âm đại ngàn” bằng chất liệu khắc gỗ sơn, tác giả Nguyễn Viết Xuân, hội viên Chi hội Mỹ thuật Gia Lai, tái hiện hình ảnh đồng bào Bana ở xã Tơ Tung biểu diễn cồng chiêng, múa xoang bên nhà rông. Đây là ấn tượng đẹp trong một chuyến đi công tác cơ sở của anh.

“Tôi đã dành khoảng 3 tháng để nghiên cứu, tìm ý tưởng và hoàn thiện tác phẩm “Thanh âm đại ngàn”. Mỗi lần tham dự triển lãm, tôi đều có thêm cơ hội học hỏi từ các nghệ sĩ, tiếp cận những cách thể hiện mới và trao đổi về nghề” - anh Xuân tâm sự.