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54 học sinh hoàn thành lớp bồi dưỡng sáng tác văn học trẻ năm 2026

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SƠN CA SƠN CA
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(GLO)- Chiều 20-7, tại phường Pleiku, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng sáng tác văn học trẻ năm 2026.

Lớp bồi dưỡng sáng tác văn học trẻ được Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức từ ngày 6-7 đến 9-7. Tham gia lớp bồi dưỡng có 54 học sinh thuộc các trường THCS, THPT trên địa bàn phía Tây Gia Lai.

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Quang cảnh bế mạc lớp bồi dưỡng sáng tác văn học trẻ. Ảnh: Sơn Ca

Theo NSƯT Đặng Công Hưng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Hội luôn xem việc phát hiện và bồi dưỡng lực lượng sáng tác trẻ là một việc cần làm lâu dài, số lượng các em tham gia lớp bồi dưỡng ngày càng gia tăng qua các năm.

Sau khóa học, Ban Tổ chức đã nhận được 61 tác phẩm, gồm 39 bài thơ và 22 tác phẩm văn xuôi. Điểm đáng ghi nhận là nhiều em đã mạnh dạn thử sức ở nhiều thể loại khác nhau, định hình cách viết riêng...

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã giới thiệu 9 tác phẩm do các học viên của lớp sáng tác và trực tiếp thể hiện. Đồng thời, trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng cho 54 học sinh; trao tặng 21 phần quà cho các học viên có tác phẩm chất lượng, tích cực học tập, có nhiều tương tác và đóng góp trong suốt quá trình tham gia lớp bồi dưỡng.

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