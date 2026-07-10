Đa sắc màu di sản văn hóa Gia Lai tại cố đô Huế

(GLO)- Tại Hội diễn đàn, hát dân ca 3 miền toàn quốc năm 2026, 2 đoàn nghệ thuật quần chúng của tỉnh Gia Lai đã mang đến các chương trình mang sắc màu độc đáo.

Một bên là tái hiện không gian văn hóa Tây Nguyên đậm chất sử thi, một bên là câu chuyện giao thoa giữa đại ngàn và biển xanh, góp phần giới thiệu bản sắc văn hóa của vùng đất Gia Lai đến bạn bè cả nước.

Hội diễn do Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) tổ chức từ ngày 4 đến 8-7 tại TP. Huế, quy tụ 27 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Đoàn nghệ thuật quần chúng Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San mang đến chương trình “Gia Lai - Miền đất sử thi”, gồm 5 tiết mục được xâu chuỗi thành câu chuyện về đời sống cộng đồng Tây Nguyên, từ tiếng chiêng, lời kể khan bên nhà rông đến dân ca Jrai và hòa tấu nhạc cụ dân tộc.

Chương trình nghệ thuật chủ đề “Gia Lai - miền đất sử thi” còn góp phần quảng bá thông điệp Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Ảnh: Hồng Thắm

Trong khi đó, đoàn nghệ thuật quần chúng Trung tâm Văn hóa tỉnh tham gia với chương trình “Đại ngàn chạm biển xanh”, kết hợp bài chòi, dân ca Chăm H’roi, H’re, dân ca Nam Trung Bộ, cùng hòa tấu nhạc cụ dân tộc để tái hiện bức tranh giao thoa văn hóa giữa đại ngàn và miền duyên hải trong một tỉnh Gia Lai sau hợp nhất.

Dù lựa chọn cách thể hiện khác nhau, cả 2 chương trình đều hướng đến mục tiêu chung là đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần công chúng.

Trong chương trình của đoàn Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San, điểm nhấn thu hút người xem không chỉ ở sự đặc sắc riêng của từng loại hình di sản văn hóa phi vật thể mà còn ở cách kể chuyện xuyên suốt, giúp khán giả dễ cảm nhận hơn về không gian văn hóa Tây Nguyên.

Đặc biệt, đoàn còn hiển thị mã QR chứa phần lời dịch của một số ca khúc dân ca Jrai trên màn hình LED sân khấu, tạo điều kiện để khán giả hiểu hơn nội dung các tiết mục.

Đoàn nghệ thuật Trung tâm Văn hóa tỉnh giới thiệu chương trình “Đại ngàn chạm biển xanh”, mang đến bức tranh văn hóa đặc sắc của tỉnh Gia Lai mới. Ảnh: ĐVCC

Tại lễ tổng kết Hội diễn đàn, hát dân ca 3 miền toàn quốc năm 2026 vào tối 8-7, chương trình nghệ thuật chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh” của đoàn nghệ thuật quần chúng Trung tâm Văn hóa tỉnh Gia Lai được trao huy chương bạc hạng mục chương trình; tiết mục bài chòi “Nhớ ơn Bác Hồ” đoạt huy chương vàng; tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc “Nhịp điệu quê hương” và liên khúc “Đại ngàn chạm biển xanh” cùng đoạt huy chương bạc. Chương trình nghệ thuật chủ đề “Gia Lai - miền đất sử thi” của đoàn nghệ thuật quần chúng Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San cũng được trao huy chương bạc hạng mục chương trình; tiết mục kể khan Jrai “Lời kể bên nhà rông” đoạt huy chương vàng; tiết mục dân ca Jrai “Hái cà đắng” và hòa tấu nhạc cụ “Mừng mùa vui trên buôn làng ngày mới” cùng đoạt huy chương bạc.

Ông Nguyễn Ngọc Long - Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San - cho biết: “Việc ứng dụng công nghệ góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng. Đổi mới trong cách giới thiệu là một hướng đi cần thiết để dân ca thêm sức sống trong bối cảnh hiện nay”.

Một trong những tiết mục để lại nhiều cảm xúc là phần kể khan Jrai “Lời kể bên nhà rông” do nghệ nhân Ksor Huăn thể hiện.

Trong vai già làng, ông dẫn dắt khán giả trở về câu chuyện người Jrai tìm đất lập làng, dựng nhà rông, lao động và cầu mong mùa màng no đủ.

“Tôi rất tự hào khi được giới thiệu nét đẹp văn hóa của dân tộc mình trên sân khấu hội diễn toàn quốc” - nghệ nhân Ksor Huăn tâm sự.

Cũng hào hứng tham gia biểu diễn trong chương trình, anh Yun chia sẻ rằng: Mỗi lần cất lên những câu hát dân ca Jrai, anh càng ý thức hơn trách nhiệm gìn giữ vốn quý cha ông để lại.

Nghệ nhân Ksor Huăn hóa thân thành già làng trong tiết mục kể khan Jrai “Lời kể bên nhà rông”. Ảnh: Hồng Thắm

Trong khi đó, chương trình của Trung tâm Văn hóa tỉnh gây ấn tượng bằng sự kết nối hài hòa giữa nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống. Lần đầu tham dự một hội diễn quy mô toàn quốc, nghệ nhân Võ Thị Kim Tâm không giấu được niềm xúc động.

“Tôi rất vinh dự khi được cùng đoàn mang hình ảnh, bản sắc văn hóa quê hương Gia Lai quảng bá đến với bạn bè cả nước. Đây sẽ là kỷ niệm rất đẹp trong chặng đường hoạt động nghệ thuật của tôi” - nghệ nhân Võ Thị Kim Tâm chia sẻ.

Theo nhạc sĩ Đào Minh Tâm - người dàn dựng chương trình của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thử thách lớn nhất là kết nối các loại hình nghệ thuật của nhiều cộng đồng thành một chương trình thống nhất nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng. Ông cho hay: “Chúng tôi muốn khán giả cảm nhận sự đa dạng ấy qua một chương trình giàu cảm xúc”.

Khép lại hội diễn, 2 đoàn nghệ thuật quần chúng của Gia Lai đã xuất sắc mang về 2 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, cùng 2 giấy khen dành cho cá nhân có thành tích xuất sắc.

Qua đó, góp phần quảng bá những giá trị văn hóa giàu bản sắc của địa phương, đồng thời nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể trong đời sống hôm nay.