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Triển lãm Mỹ thuật khu vực V năm 2026: Hội tụ sắc màu sáng tạo

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HUỲNH VỸ
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(GLO)- Triển lãm Mỹ thuật khu vực V Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30 năm 2026 do tỉnh Gia Lai đăng cai sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 15-8. Đây là dịp tổng kết thành quả sáng tác mỹ thuật của khu vực và mở ra cơ hội giao lưu chuyên môn, thúc đẩy sự phát triển của mỹ thuật địa phương.

Triển lãm Mỹ thuật khu vực V Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30 năm 2026 do Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh đăng cai tổ chức, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn).

Sự kiện là hoạt động chuyên môn thường niên nhằm tổng kết thành quả sáng tác mỹ thuật của các tỉnh, thành phố trong khu vực; tạo điều kiện để đội ngũ họa sĩ, nhà điêu khắc giao lưu, trao đổi chuyên môn, giới thiệu các tác phẩm mới đến công chúng, đồng thời tuyển chọn những tác phẩm tiêu biểu để trao giải theo quy định của Hội Mỹ thuật Việt Nam.

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Không gian trưng bày các tác phẩm tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực V Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30 năm 2026. Ảnh: H.V
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Không gian trưng bày các tác phẩm tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực V Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30 năm 2026. Ảnh: H.V

Năm nay, Hội Mỹ thuật Việt Nam tiếp nhận 356 tác phẩm của 243 tác giả, trong đó có 149 tác phẩm của 96 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và 207 tác phẩm của 147 tác giả là hội viên, cộng tác viên Hội Văn học Nghệ thuật đến từ 5 địa phương gồm: Gia Lai, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Đắk Lắk.

Các tác phẩm được sáng tác trên nhiều chất liệu như: sơn dầu, sơn mài, lụa, acrylic, màu nước, khắc gỗ, đất nung và chất liệu tổng hợp. Nội dung phản ánh đa dạng các đề tài về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên, con người, đời sống đương đại cũng như những thành tựu trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

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Tác phẩm “Từ đại ngàn đến biển xanh tiến vào kỷ nguyên mới” (chất liệu tổng hợp) của tác giả Trần Tuấn được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: NVCC

Qua quá trình tuyển chọn, Hội đồng Nghệ thuật đã lựa chọn 257 tác phẩm của 217 tác giả tham gia trưng bày tại triển lãm. Trong đó có 132 tác phẩm của 111 hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và 125 tác phẩm của 106 tác giả là hội viên, cộng tác viên Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố trong khu vực.

Đến thời điểm hiện tại, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Mỹ thuật Việt Nam hoàn tất công tác chuẩn bị. Địa điểm tổ chức, không gian trưng bày, cơ sở vật chất, công tác lễ tân, hậu cần, truyền thông và các điều kiện phục vụ triển lãm đều đã được triển khai đồng bộ; đáp ứng yêu cầu chuyên môn và phục vụ văn nghệ sĩ, công chúng đến tham quan.

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Công tác bố trí tác phẩm tại không gian trưng bày đang được khẩn trương hoàn thiện. Ảnh: H.V

Theo Họa sĩ Trần Tuấn - Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Gia Lai, số lượng tác phẩm gửi tham dự triển lãm năm nay nhiều hơn các kỳ trước. Để thuận tiện cho công tác thẩm định, Ban Tổ chức bố trí tác phẩm theo từng địa phương, giúp Hội đồng Nghệ thuật thuận tiện quan sát, đánh giá và người thưởng lãm dễ dàng cảm nhận rõ nét đặc trưng sáng tác của từng vùng.

Riêng Gia Lai tiếp tục là một trong những địa phương có lực lượng họa sĩ đông đảo, vì vậy số lượng tác phẩm tham gia cũng khá lớn. Đáng chú ý, nhiều tác phẩm sơn mài được đầu tư công phu cả về ý tưởng lẫn kỹ thuật, cho thấy tâm huyết của các tác giả đối với chất liệu truyền thống.

Họa sĩ Trần Tuấn chia sẻ: “Mỗi kỳ Triển lãm Mỹ thuật khu vực hay quốc gia không chỉ là nơi giới thiệu tác phẩm mà còn là diễn đàn nghề nghiệp quý giá của các họa sĩ. Sự đa dạng về chất liệu, ngôn ngữ tạo hình và phong cách sáng tác của mỗi địa phương tạo điều kiện để các nghệ sĩ, đặc biệt là họa sĩ trẻ giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm.

Mỗi địa phương đều có cách biểu đạt, kỹ thuật và tư duy sáng tác riêng. Qua những cuộc gặp gỡ như thế này, các họa sĩ có thêm cơ hội tiếp cận nhiều phương pháp thể hiện mới, làm giàu vốn nghề, từng bước nâng cao chất lượng sáng tác và góp phần thúc đẩy sự phát triển của mỹ thuật khu vực”.

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