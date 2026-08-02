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Ấn tượng đêm giao lưu "Âm vang cồng chiêng và hát dân ca"

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(GLO)- Tối 31-7, Phố đêm Chợ Nhỏ (phường Pleiku) rực rỡ sắc màu văn hóa khi tiếng cồng chiêng Tây Nguyên hòa quyện cùng những câu thai của nghệ thuật Bài chòi.

Sự kết hợp độc đáo giữa hai di sản văn hóa đặc sắc đã tạo nên điểm nhấn khác biệt cho chương trình giao lưu "Âm vang cồng chiêng và hát dân ca", mang đến cho người dân và du khách một không gian nghệ thuật đậm đà bản sắc.

Chương trình do UBND phường Pleiku, xã Đak Pơ và Đoàn Ca kịch Bài chòi thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức, hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

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Chương trình "Âm vang cồng chiêng và hát dân ca" thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức tại Phố đêm Chợ Nhỏ (phường Pleiku). Ảnh: M.C

Ngay từ đầu chương trình, khu vực Phố đêm Chợ Nhỏ đã rộn ràng tiếng cồng chiêng, tiếng trống và những vòng xoang uyển chuyển của các nghệ nhân đến từ phường Pleiku và xã Đak Pơ. Đông đảo người dân, du khách tập trung quanh sân khấu, chăm chú theo dõi từng tiết mục, nhiều người ghi lại những khoảnh khắc đẹp và hòa mình vào không khí sôi động của đêm giao lưu.

Trong gần 2 giờ, các nghệ nhân và nghệ sĩ đã mang đến chuỗi tiết mục đặc sắc như "Cồng chiêng chào đón khách", "Về cùng bên nhau", "Vươn khơi bám biển", "Mih ma con Pơlei - Buôn làng đổi mới"... tái hiện đời sống văn hóa phong phú của đồng bào các dân tộc, đồng thời giới thiệu hình ảnh Gia Lai giàu truyền thống và đang từng bước phát triển.

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Tiết mục dân ca Bài chòi "Về cùng bên nhau" do các nghệ sĩ Đoàn Ca kịch Bài chòi (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) biểu diễn, mở màn chương trình giao lưu "Âm vang cồng chiêng và hát dân ca". Ảnh: M.C

Điểm nhấn của chương trình là lần đầu tiên nghệ thuật Bài chòi được giới thiệu tại không gian Phố đêm Chợ Nhỏ, tạo nên cuộc gặp gỡ đầy thú vị giữa di sản văn hóa miền Trung với Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Những câu thai mộc mạc, dí dỏm, lối diễn xướng gần gũi, giàu tính tương tác đã nhanh chóng cuốn hút khán giả, đặc biệt là nhiều người lần đầu được thưởng thức trực tiếp loại hình nghệ thuật này.

Nghệ sĩ Ưu tú Dương Nữ Thùy Dung - Trưởng Đoàn Ca kịch Bài chòi (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai), chia sẻ: "Chúng tôi rất vui khi được mang nghệ thuật Bài chòi đến với Pleiku. Hy vọng sẽ có thêm nhiều chương trình để Bài chòi đến với người dân vùng cao, đồng thời cồng chiêng cũng được giới thiệu nhiều hơn đến vùng biển. Đó sẽ là sự giao thoa đẹp giữa các loại hình nghệ thuật truyền thống trong cùng một mái nhà Gia Lai".

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Những thanh âm hùng tráng của đại ngàn qua tiết mục "Cồng chiêng chào đón khách", do các nghệ nhân Làng văn hóa du lịch cộng đồng Plei Ơp (phường Pleiku) biểu diễn. Ảnh: M.C

Nếu Bài chòi mang đến sự mới mẻ thì tiếng cồng chiêng ngân vang cùng những điệu xoang nhịp nhàng lại đưa người xem trở về với không gian văn hóa đặc trưng của đại ngàn Tây Nguyên. Hai loại hình nghệ thuật tưởng như khác biệt nhưng khi cùng hiện diện trên một sân khấu đã tạo nên sự giao thoa hài hòa, góp phần làm nổi bật thông điệp "Di sản kết nối, văn hóa lan tỏa" của chương trình.

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Tiết mục dân ca Jrai Bộ đội Việt Nam dok quân yem mă nao, do nghệ nhân Đinh Thị GRớch của đoàn xã Đak Pơ thể hiện. Ảnh: M.C

Là thành viên Đội cồng chiêng làng Krông Hra (xã Đak Pơ), anh Đinh Văn Việt cho biết: "Đội cồng chiêng có 40 nghệ nhân, từ 8 - 60 tuổi, cùng tham gia biểu diễn. Dù thời gian tập luyện chỉ khoảng hai tuần nhưng mọi người đều rất háo hức. Đây là lần đầu tiên chúng tôi biểu diễn xen kẽ với nghệ thuật Bài chòi nên ai cũng mong muốn mang đến những tiết mục hay nhất phục vụ người dân và du khách".

Theo chị Nguyễn Thị Thu Hiền (phường Pleiku), sự kết hợp giữa cồng chiêng Tây Nguyên và nghệ thuật Bài chòi là điểm nhấn đặc biệt của chương trình. “Mong địa phương sẽ tổ chức thêm nhiều chương trình như thế này để người dân, nhất là các em nhỏ, có thêm cơ hội tìm hiểu và yêu hơn văn hóa truyền thống”, chị Hiền chia sẻ.

Lần đầu đến Gia Lai, chị Nguyễn Thị Hường (du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh) bày tỏ ấn tượng khi được thưởng thức cồng chiêng ngay giữa không gian phố đêm. Theo chị, chương trình giúp du khách hiểu hơn về bản sắc văn hóa Gia Lai và là trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình khám phá vùng đất cao nguyên.

Phó Chủ tịch UBND phường Pleiku Nguyễn Ngọc Thông cho biết, chương trình được tổ chức nhằm tạo không gian giao lưu giữa các nghệ nhân, nghệ sĩ với nhân dân và du khách; đồng thời quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương, góp phần làm phong phú các sản phẩm văn hóa - du lịch, gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch bền vững, từng bước xây dựng phường Pleiku trở thành điểm đến thân thiện, giàu bản sắc.

Đêm giao lưu khép lại trong tiếng cồng chiêng vang vọng và những tràng pháo tay không ngớt của khán giả. Không chỉ là hoạt động văn hóa phục vụ người dân và du khách, chương trình còn góp phần quảng bá hình ảnh Phố đêm Chợ Nhỏ, Làng văn hóa du lịch cộng đồng Plei Ơp cùng các sản phẩm du lịch đặc trưng của Gia Lai, khẳng định giá trị của di sản trong phát triển du lịch và xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng.

Clip: M.C
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