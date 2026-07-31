Gia Lai: Gần 150 cán bộ, công chức được tập huấn Luật Di sản văn hóa

(GLO)- Sáng 31-7, tại khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn về Luật Di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành cho gần 150 học viên là cán bộ, công chức các xã, phường khu vực phía Đông tỉnh.

Tại lớp tập huấn, học viên được TS Lê Thị Thảo - Trưởng khoa Văn hóa (Trường Đại học Hồng Đức) phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 1-7-2025; đồng thời cập nhật các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Trong đó, tập trung giới thiệu Nghị định số 208/2025/NĐ-CP ngày 17-7-2025 quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; dự án đầu tư xây dựng, cải tạo công trình trong và ngoài khu vực bảo vệ di tích, di sản thế giới.

Bên cạnh đó, báo cáo viên còn giới thiệu Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 4-8-2025 quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể trong các danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể; chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể.

TS Lê Thị Thảo - Trưởng khoa Văn hóa (Trường Đại học Hồng Đức) truyền đạt nội dung Luật Di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành tại lớp tập huấn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Các học viên cũng được giới thiệu những nội dung trọng tâm của Thông tư số 04/2025/TT-BVHTTDL ngày 13-5-2025 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch quy định về kiểm kê di sản văn hóa, công bố danh mục kiểm kê di sản văn hóa; đưa thêm, di dời, thay đổi hiện vật trong di tích; phân loại di vật, cổ vật; kho bảo quản di sản tư liệu; di sản văn hóa hạn chế sử dụng, khai thác và hướng dẫn việc khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản văn hóa.

Tỉnh Gia Lai sở hữu kho tàng di sản văn hóa phong phú với 200 di tích đã được xếp hạng, gồm 4 di tích quốc gia đặc biệt, 44 di tích quốc gia và 152 di tích cấp tỉnh. Gia Lai cũng là nơi hội tụ nhiều di sản văn hóa phi vật thể có giá trị như: Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, nghệ thuật hát bội Bình Định, nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam, võ cổ truyền Bình Định, cùng nhiều lễ hội dân gian truyền thống, nghề thủ công truyền thống và tập quán xã hội đặc sắc được cộng đồng truyền giữ thực hành.

Gia Lai hiện có 200 di tích được xếp hạng, trong đó có 4 di tích quốc gia đặc biệt, 44 di tích quốc gia và 152 di tích cấp tỉnh. Trong ảnh: Du khách tham quan di tích tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Ngọc Nhuận

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác văn hóa ở cơ sở được cập nhật những quy định mới của pháp luật về di sản văn hóa, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị hệ thống di sản gắn với phát triển du lịch và kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, ngày 30-7, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã tổ chức lớp tập huấn với nội dung tương tự cho gần 200 cán bộ, công chức các xã, phường khu vực phía Tây của tỉnh.