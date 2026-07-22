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Gia Lai: 5 tập thể, 39 cá nhân đạt giải cuộc thi “Giới thiệu sách trực tuyến”

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LAM NGUYÊN
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(GLO)- Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, có 5 tập thể và 39 cá nhân đạt giải tại cuộc thi “Giới thiệu sách trực tuyến” cấp tỉnh năm 2026.

Trước đó, từ 179 video gửi về dự thi, Ban tổ chức đã chọn 75 video vào chung kết và đăng tải trên kênh YouTube “Sách - Nhịp cầu tri thức” để cộng đồng bình chọn, chia sẻ.

Trong số 5 tập thể đạt giải, có 3 đơn vị đạt giải cao nhất gồm: Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Chư Sê (giải nhất); Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao xã Đức Cơ (giải nhì); Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao xã Đak Đoa (giải ba). Các đơn vị: Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao xã Ia Grai; Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Kbang đồng giải khuyến khích.

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Cuộc thi “Giới thiệu sách trực tuyến” hướng tới mục tiêu đa dạng hóa hình thức đọc sách, lan tỏa niềm đam mê đọc sách trong cộng đồng. Ảnh: Lam Nguyên

Về giải cá nhân, giải nhất khối tiểu học thuộc về em Nguyễn Gia Bảo (lớp 1A Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, xã Ia Grai); giải nhất khối THCS thuộc về nhóm tác giả Nguyễn Kim Ánh Bích - Phạm Đình Mỹ (lớp 7A6 Trường THCS Trưng Vương, xã Ia Grai).

Ở khối THPT, giải nhất vinh danh nhóm tác giả Nguyễn Phương Thảo - Đỗ Thùy Trinh - Nông Quỳnh Trang (lớp 10A9, Trường THPT Lương Thế Vinh, xã Kbang). Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cũng có 1 đại diện đạt giải nhất, đó là chị Nguyễn Trịnh Hiệp (xã Hra).

Với hình thức bài dự thi là video tuyên truyền giới thiệu sách, cuộc thi “Giới thiệu sách trực tuyến” ngoài góp phần tuyên truyền, xây dựng văn hóa đọc còn hướng tới mục tiêu đa dạng hóa hình thức đọc sách, lan tỏa niềm đam mê đọc sách trong cộng đồng và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số phục vụ người dân.

Dự kiến lễ trao giải cuộc thi sẽ diễn ra vào giữa tháng 8-2026.

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