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Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn về kỹ năng truyền thông

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K.T
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(GLO)- Ngày 4-8, tại phường Quy Nhơn, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức lớp tập huấn "Kỹ năng xây dựng tin, bài trong bối cảnh truyền thông hiện nay”.

Tham dự lớp tập huấn có 50 hội viên đến từ các đơn vị thành viên, do nhà báo Lương Văn Danh - Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trực tiếp truyền đạt.

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Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: K.T

Tại lớp tập huấn, báo cáo viên đã chia sẻ những kỹ năng cốt lõi như: cách phát hiện, thu thập, xử lý thông tin; kỹ năng xây dựng tin, bài phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin nhanh, ngắn gọn, trực quan trên các nền tảng số hiện nay.

Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, lớp tập huấn còn được xem là bước chuẩn bị cần thiết để mỗi hội viên trở thành một "cầu nối thông tin" tại chính đơn vị mình; chủ động viết và đưa tin về hoạt động khoa học kỹ thuật, góp phần lan tỏa kiến thức đến cộng đồng một cách kịp thời, hiệu quả hơn trong thời đại số.

Lớp tập huấn được triển khai trong khuôn khổ nhiệm vụ do UBND tỉnh giao năm 2026; hướng tới mục tiêu đưa hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật tiếp cận công chúng nhanh hơn, rộng hơn và hiệu quả hơn.

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