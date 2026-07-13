Từ những thân gỗ cháy sém, xù xì, thô mộc, ông Vinh dành nhiều công sức tạo nên các tác phẩm gỗ lũa. Với ông, mỗi khúc gỗ đều có thể kể một câu chuyện về tình thân, quê hương hoặc một lát cắt của cuộc sống.

Chính vì vậy, ông dành riêng một phần không gian quán để trưng bày bộ sưu tập, mong muốn chia sẻ những giá trị sống tốt đẹp và lòng biết ơn đối với cha mẹ, gia đình, quê hương, đất nước.

Từ suy nghĩ ấy, ông dành tầng trệt của quán để xây dựng không gian trưng bày có chủ đề “Ơn nghĩa sinh thành”. Đây cũng là không gian ông tâm huyết nhất trong bộ sưu tập. Những tác phẩm gỗ lũa khắc họa hình ảnh cha mẹ, tình mẫu tử được đặt trong không gian gợi nhớ mái nhà quê mộc mạc, gần gũi.

Bên cạnh những tác phẩm gỗ lũa về cha mẹ là cối xay lúa, giạ đong lúa, nhủi bắt cá, khuôn bánh, hũ đựng mắm... Những vật dụng tưởng chừng bình dị ấy không chỉ gợi lại một miền quê Hoài Nhơn mộc mạc mà còn lưu giữ ký ức về những tháng năm cha mẹ ông Vinh tảo tần mưu sinh, nuôi các con khôn lớn.

Nếu tầng trệt là câu chuyện về nguồn cội và gia đình thì tầng trên lại mở ra không gian của tinh thần từ bi, nhân văn với bộ sưu tập gỗ lũa về chủ đề Phật giáo.

Trong đó, tác phẩm “Bình yên giữa biến động” do ông Vinh thực hiện năm 2021 là một dấu ấn đặc biệt.

Ông Vinh dành 4 tháng để hoàn thiện tác phẩm trong thời điểm dịch Covid-19, từ phác thảo ý tưởng, tạo hình đến chăm chút từng chi tiết.

Quá trình sáng tác cũng trở thành quãng thời gian để ông chiêm nghiệm nhiều hơn về cuộc sống. “Dịch bệnh cũng là lúc con người học cách sống chậm lại, nhắc nhở tôi biết trân trọng và biết ơn những điều giản dị trong cuộc sống” - ông bày tỏ.

Không chỉ lưu giữ ký ức gia đình, Hồn Gỗ còn kết nối những miền ký ức. Bởi vậy, ông Vinh đặt cạnh nhau thuyền độc mộc Tây Nguyên, thuyền thúng miền biển Bình Định cùng đôi bầu dùng để gánh xiển trong lễ cưới xưa như một cách gắn kết nơi mình lớn lên với quê gốc của gia đình.

Từ ý tưởng biến quán cà phê thành không gian nghệ thuật, ông Trần Đức Vinh không chỉ thỏa niềm đam mê sưu tầm và sáng tạo mà còn tạo nên một điểm đến giàu trải nghiệm cho những người yêu nghệ thuật.

Ông Trần Ngọc Dũng - Chủ nhiệm CLB Thư pháp Pleiku (phường Pleiku) nhận xét: Những tác phẩm gỗ lũa tại Hồn Gỗ mang lại nhiều cảm hứng sáng tạo. Vì vậy, ông thường đưa học trò và bạn hữu từ nhiều địa phương đến tham quan, thưởng lãm.

Trong khi đó, chị Dương Thị Bích Thảo (phường Diên Hồng) cảm nhận không gian nơi đây vừa giàu tính nghệ thuật, vừa gợi nhiều hoài niệm nhưng vẫn thu hút đông đảo bạn trẻ nhờ cách bài trí tinh tế, gần gũi.

Giữa nhịp sống hiện đại, Hồn Gỗ không chỉ là nơi thưởng lãm nghệ thuật. Qua từng khúc gỗ lũa, từng nông cụ xưa cũ và những hiện vật bình dị, ông Vinh đang gìn giữ ký ức của gia đình, của quê hương và sẻ chia những giá trị ấy với cộng đồng. Đó cũng là cách để ký ức của một thời tiếp tục được lưu giữ và lan tỏa trong cuộc sống hôm nay.