E-magazine Lặn tự do giữa biển xanh

Khoảng hơn 1 năm trở lại đây, freediving phát triển mạnh tại nhiều vùng biển trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt là các khu vực có rạn san hô cạn và nước trong như: Đề Gi, Nhơn Lý, Hòn Khô, Cù Lao Xanh; nhanh chóng trở thành một tour trải nghiệm đặc biệt với khoảng 10 nhóm tổ chức tour.

Thay vì chỉ ngắm biển từ trên bờ, du khách được trực tiếp “bước vào” đại dương, tự mình khám phá thế giới dưới nước.

Anh Vũ Tuấn Định (Công ty Truyền thông Du lịch Sự kiện Quy Nhơn, đại diện một đơn vị tổ chức tour) cho biết: Sức hút của freediving đến từ sự khác biệt. Du khách bây giờ không chỉ ngắm mà muốn trải nghiệm. Khi lặn xuống, họ thấy san hô, cá và hệ sinh thái ngay trước mắt, cảm giác hoàn toàn khác so với những tour thông thường.

hinh5.jpg

Thực tế, freediving không chỉ là hoạt động du lịch đơn thuần mà còn là hành trình vượt qua giới hạn bản thân.

Nhiều người, kể cả chưa biết bơi, vẫn có thể tham gia sau khi được hướng dẫn các kỹ năng cơ bản như kiểm soát hơi thở, giữ thăng bằng và xử lý tình huống.

Điều quan trọng không nằm ở độ sâu, mà ở cảm giác vượt qua nỗi sợ, được hòa mình vào thiên nhiên theo cách gần gũi nhất.

Một trong những yếu tố khiến freediving trở nên “hot” là xu hướng chụp ảnh dưới nước đang ngày càng phổ biến. Những bức hình với làn nước xanh, ánh nắng xuyên qua mặt biển và những rạn san hô nhiều màu sắc tạo nên sức hút đặc biệt trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, khác với việc chỉ “check-in”, freediving mang lại trải nghiệm thật sự - nơi mỗi người tự mình khám phá và cảm nhận đại dương.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh, vấn đề bảo vệ môi trường biển cũng được đặt ra. Các đơn vị tổ chức tour đã chú trọng hướng dẫn du khách không chạm vào san hô và giữ khoảng cách với sinh vật biển. Bởi chỉ khi giữ được sự nguyên sơ, trải nghiệm mới thực sự trọn vẹn và lâu dài.

Năm 2026, Gia Lai đăng cai Năm Du lịch quốc gia và lặn tự do cũng góp phần làm đa dạng hơn sản phẩm du lịch biển, thu hút du khách theo hướng khám phá sâu và khác biệt hơn, giúp du khách tạm rời xa ồn ào, kết nối với thiên nhiên và chính mình.

5.jpg
image.jpg
