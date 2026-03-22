Giải đua SUP Quy Nhơn - ZBeach năm 2026 sẽ diễn ra ngày 18-4

(GLO)- Ngày 18-4, tại khu vực bãi biển ZBeach (đối diện số 128 Xuân Diệu, phường Quy Nhơn) sẽ diễn ra Giải đua SUP Quy Nhơn - ZBeach lần thứ I năm 2026, hứa hẹn mang đến không khí thể thao biển sôi động, hấp dẫn.

Giải đua SUP Quy Nhơn - ZBeach lần thứ I năm 2026 là hoạt động thể thao biển mới mẻ, hướng đến phát triển phong trào tập luyện bộ môn chèo ván đứng (SUP - Stand Up Paddle), đồng thời tạo sân chơi lành mạnh cho cộng đồng yêu thể thao.

Giải đấu mở rộng cho nhiều đối tượng tham gia, bao gồm các cá nhân yêu thích bộ môn SUP, vận động viên (VĐV) chuyên nghiệp và không chuyên, người dân và du khách có đủ điều kiện sức khỏe.

Theo kế hoạch tổ chức, giải đấu gồm 3 nội dung thi đấu chính: cự ly 300 m (Fun Race) dành cho người mới cả nam và nữ; cự ly 2.000 m (Open Race) dành cho VĐV nữ có kinh nghiệm; cự ly 2.500 m (Open Race) dành cho VĐV nam có kinh nghiệm.

Thông qua giải đấu, Ban tổ chức mong muốn phát triển phong trào thể thao cộng đồng, tạo sân chơi lành mạnh cho người dân và du khách. Ảnh: Nguyễn Dũng

Về trang thiết bị thi đấu, các VĐV tham dự giải tự trang bị ván SUP và mái chèo theo đúng quy định của Ban tổ chức. Đối với nội dung Fun Race 300 m, VĐV sử dụng SUP hơi có kích thước từ 12’4 feet trở lên; trong khi đó, ở các nội dung Open Race, VĐV được sử dụng SUP hơi và không phân biệt kích thước.

Đường đua được bố trí dạng vòng khép kín trên biển, với hệ thống phao đánh dấu rõ ràng, đảm bảo VĐV di chuyển đúng lộ trình. Sơ đồ đường đua cùng vị trí các phao đánh dấu sẽ được Ban tổ chức thiết kế chi tiết và thông báo đến trước thời điểm thi đấu.

Hoạt động do UBND phường Quy Nhơn tổ chức, Trung tâm Sự nghiệp công phường Quy Nhơn và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn ZBEACH (chi nhánh Quy Nhơn - Gia Lai) thực hiện, nhằm góp phần đa dạng hóa các hoạt động thể thao - du lịch, thiết thực hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2026.

Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện của địa phương đến đông đảo du khách, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch biển và kinh tế địa phương.

VĐV đăng ký tham gia Giải đua SUP Quy Nhơn - Zbeach năm 2026 TẠI ĐÂY.