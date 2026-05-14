Gia Lai: Tạo động lực phát triển toàn diện cho thể thao từ chính sách đột phá

(GLO)- Nghị quyết số 23/2026/NQ-HĐND về chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) thể thao vừa ban hành được kỳ vọng là “luồng sinh khí mới” cho thể thao thành tích cao tỉnh Gia Lai.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn ông Bùi Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, xung quanh những điểm mới và kỳ vọng từ Nghị quyết số 23/2026/NQ-HĐND về chế độ, chính sách đối với HLV, VĐV thể thao.

* Thưa ông, HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 23/2026/NQ-HĐND về chế độ, chính sách cho HLV, VĐV. Ông đánh giá như thế nào về tính thời điểm của chính sách này?

Nghị quyết số 23/2026/NQ-HĐND được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa Nghị định số 349/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập trung tập huấn, thi đấu, thay thế Nghị định số 152/2018/NĐ-CP. Đồng thời, nghị quyết cũng kế thừa tinh thần từ các chính sách mà tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai trước đây đã áp dụng đối với HLV, VĐV đạt thành tích xuất sắc tại các giải thể thao trong nước và quốc tế. Nghị quyết lần này cũng là một trong những giải pháp nhằm cụ thể hóa các mục tiêu đã đề ra trong Đề án phát triển thể thao thành tích cao giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045 của tỉnh. Việc ban hành nghị quyết ở thời điểm này có ý nghĩa rất quan trọng, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và định hướng phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh trong giai đoạn mới.

Chế độ đãi ngộ ngày càng được cải thiện giúp VĐV yên tâm tập luyện, thi đấu và cống hiến cho thể thao tỉnh nhà. Ảnh: H.V

* Có thể nói, đây là chính sách mang tính đột phá đối với thể thao thành tích cao…

Đúng vậy! Phải khẳng định đây là chính sách mang tính đột phá. Theo tính toán, nếu áp dụng các quy định về chế độ cho HLV, VĐV được ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2026/NQ-HĐND, ngân sách dành cho ngành thể thao tỉnh tăng cao so với các chính sách chi trả trước đây. Điểm đột phá nhất của nghị quyết lần này là việc nâng mạnh mức thưởng dành cho HLV, VĐV đạt thành tích cao. Chẳng hạn, áp dụng Nghị định số 349/2025/NĐ-CP, mức thưởng cho VĐV giành huy chương vàng Olympic tăng gấp 10 lần so với trước, lên tới 3,5 tỷ đồng; mức thưởng dành cho thành tích tại ASIAD tăng gấp đôi, SEA Games tăng khoảng 1,2 lần. Bên cạnh sự hỗ trợ “nóng” là chế độ đãi ngộ đặc thù hằng tháng. VĐV giành huy chương Olympic sẽ nhận trợ cấp 20-40 triệu đồng/tháng trong suốt một chu kỳ đại hội (4 năm). Ngay cả VĐV đạt đẳng cấp kiện tướng cũng nhận trợ cấp 2 triệu đồng/tháng; VĐV cấp 1 được nhận thêm 1 triệu đồng/tháng. Điều này tạo ra “điểm tựa” tài chính ổn định, giúp các VĐV không còn phải lo lắng về cơm áo gạo tiền hằng ngày mà dồn toàn lực cho chuyên môn. Bên cạnh đó, mức hỗ trợ này cũng giải quyết được tình trạng “cào bằng” giữa VĐV có thành tích và VĐV chưa đạt thành tích.

Phong trào TDTT phát triển sâu rộng, tạo môi trường thuận lợi để thanh thiếu niên rèn luyện thể chất, phát hiện và nuôi dưỡng năng khiếu thể thao. Ảnh: H.V

* Trong bối cảnh các địa phương cạnh tranh mạnh về thành tích, nghị quyết này sẽ đóng vai trò như thế nào trong việc nâng tầm thể thao thành tích cao của tỉnh, thưa ông?

Sau khi Trung ương ban hành nghị định mới, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã nghiên cứu, rà soát và tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành chính sách phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Có thể nói, Gia Lai hiện là một trong những địa phương có chính sách đãi ngộ tốt dành cho HLV, VĐV thể thao thành tích cao. Một chính sách đãi ngộ thỏa đáng còn là lời cam kết để các em yên tâm gắn bó, cống hiến lâu dài cho thể thao tỉnh nhà, giảm thiểu tình trạng “chảy máu tài năng” mà chúng ta từng gặp phải. Quan trọng hơn, niềm tin và sự thành công của đội ngũ HLV, VĐV sẽ trở thành động lực cho phong trào thể thao từ cơ sở phát triển. Trong tầm nhìn chiến lược chuyển từ “chữa bệnh” sang “chăm sóc sức khỏe chủ động” theo Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, phát triển thể dục thể thao (TDTT) trong cộng đồng được xem là “lá chắn từ sớm” giúp người dân phòng bệnh, giảm chi phí và áp lực cho hệ thống y tế. Khi phong trào TDTT phát triển sâu rộng, chất lượng cuộc sống được nâng lên sẽ tạo ra môi trường phát triển thể chất tốt cho thanh thiếu niên. Đây chính là “hệ sinh thái” lý tưởng tạo luồng dẫn cho thể thao thành tích cao bứt phá. Một điểm mới quan trọng của nghị quyết lần này là lần đầu tiên tuyến năng khiếu cơ sở được quan tâm và có chế độ hỗ trợ cụ thể. Trên cơ sở nghiên cứu mô hình đào tạo của các địa phương có nền thể thao mạnh như Hà Nội, Đà Nẵng, tỉnh định hướng xây dựng hệ thống đào tạo 4 tuyến gồm: tuyến tỉnh, tuyến trẻ, tuyến năng khiếu tập trung và năng khiếu cơ sở. Trong đó, tuyến năng khiếu cơ sở đóng vai trò phát hiện, bồi dưỡng tài năng từ sớm ngay tại địa phương; qua đó đào tạo trúng tài năng, tránh lãng phí nguồn lực.

Phong trào TDTT phát triển rộng khắp, góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần của người dân. Ảnh: H.V

* Từng là VĐV, HLV rồi trở thành cán bộ quản lý trong ngành, cá nhân ông có kỳ vọng gì về sự thay đổi diện mạo thể thao Gia Lai trong thời gian tới?

Hơn ai hết, tôi rất thấu hiểu những khó khăn, vất vả, hy sinh thầm lặng của đội ngũ HLV, VĐV. Vì vậy, nghị quyết lần này thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đối với những người đã nỗ lực mang thành tích, vinh quang về cho quê hương, đất nước. Tôi tin rằng với cơ chế, chính sách mới, HLV và VĐV sẽ có thêm động lực để yên tâm tập luyện, thi đấu và cống hiến. Thể thao thành tích cao phát triển sẽ tạo sức lan tỏa tích cực trở lại đối với phong trào TDTT quần chúng, khơi dậy niềm đam mê tập luyện trong cộng đồng, từ đó có cơ hội phát hiện thêm nhân tố mới. Từ nền tảng đó, thể thao Gia Lai sẽ từng bước hình thành được nguồn VĐV kế cận chất lượng, tạo nên một vòng phát triển bền vững từ phong trào đến thành tích cao, góp phần nâng cao vị thế thể thao của tỉnh trong thời gian tới.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

