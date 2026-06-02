Giữ lửa đam mê từ sân bóng đá cộng đồng

(GLO)- Từng khoác áo đội tuyển trẻ tỉnh, anh Đặng Quốc Dũng (SN 1982, ở phường Quy Nhơn) vẫn gắn bó với trái bóng theo hướng đi riêng. Trong nhiều vai trò, anh âm thầm tạo dựng dấu ấn, trở thành người truyền lửa đam mê cho thế hệ “mầm non” bóng đá.

Giữa sự phát triển sôi động của bóng đá phong trào tại khu vực Quy Nhơn, cái tên Đặng Quốc Dũng đã quen thuộc với nhiều người yêu thể thao. Nhiều năm qua, vào mỗi buổi chiều tại sân Hoa Lư (phường Quy Nhơn), hình ảnh anh cùng các học trò Vietfootball Academy tất bật chuẩn bị bóng, vật dụng trước giờ tập đã trở nên gần gũi với nhiều phụ huynh và học viên.

Anh Đặng Quốc Dũng (đứng ngoài cùng bên trái) bền bỉ lan tỏa tình yêu bóng đá đến thế hệ trẻ thông qua lớp bóng đá cộng đồng. Ảnh: H.V

Với anh Dũng, lý do gắn bó với bóng đá cộng đồng xuất phát từ sự hồn nhiên và niềm vui thuần túy của các em nhỏ khi tiếp xúc với trái bóng. Anh chia sẻ: “Ở lứa tuổi này, các em chơi bóng bằng sự vô tư, hết mình với đam mê, chưa đặt nặng chiến thuật hay thành tích. Điều đó khiến tôi càng muốn đồng hành và góp sức tạo cho các em môi trường tốt để phát triển”.

Đầu năm nay, Vietfootball Academy do anh phụ trách tiếp tục mở rộng hoạt động, duy trì tập luyện tại 2 cơ sở gồm sân bóng đá Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (phường Quy Nhơn Nam) và sân bóng đá Đường Sắt (phường Quy Nhơn), thu hút khoảng 100 học viên tham gia tập luyện thường xuyên. Hiện trung tâm có 5 huấn luyện viên (HLV) cùng đứng lớp với anh, phần lớn đều xuất thân từ cầu thủ bóng đá nên có chuyên môn để hướng dẫn kỹ thuật và xử lý các tình huống trên sân.

Theo anh Dũng, đào tạo bóng đá cộng đồng không đơn thuần là dạy kỹ thuật chơi bóng mà còn giúp các em hình thành tinh thần tập thể, tính kỷ luật. Trong các buổi học, học viên được chia theo nhóm tuổi, trình độ để có giáo án phù hợp. Những em mới làm quen với bóng đá được hướng dẫn các kỹ năng cơ bản, nhóm học viên tập lâu năm được nâng cao chiến thuật, thể lực và tư duy thi đấu.

Đều đặn vượt quãng đường gần 15 km mỗi cuối tuần để theo học lớp thủ môn, em Hồ Hoài Anh (SN 2014, ở xã Tuy Phước Đông) hào hứng nói: “Em thích đi tập vì các thầy dạy dễ hiểu, vui vẻ. Mỗi buổi tập, em đều được học thêm nhiều kỹ năng mới và giao lưu với các bạn”.

Bên cạnh các buổi tập thường xuyên, anh Dũng còn tạo điều kiện để học viên tham gia giao lưu; tham quan, dã ngoại kết hợp thi đấu với nhiều trung tâm bóng đá cộng đồng trong tỉnh. Qua đó, các em có thêm trải nghiệm thực tế, rèn kỹ năng giao tiếp, làm quen với môi trường thi đấu và nuôi dưỡng tình yêu thể thao một cách tự nhiên.

Các học viên được phân chia theo nhóm tuổi để tập luyện nhằm phát triển kỹ năng và thể lực theo từng giai đoạn. Ảnh: H.V

Quãng thời gian khoác áo đội U21 Bình Định (năm 1997) rồi thi đấu cho đội Đắk Lắk tại Giải hạng Nhất quốc gia năm 2005 đã giúp anh Đặng Quốc Dũng tích lũy kinh nghiệm chuyên môn, đồng thời thấu hiểu giá trị của sự khổ luyện đối với một cầu thủ trẻ. Sau khi chia tay sân cỏ chuyên nghiệp, anh không rời xa bóng đá mà chọn tiếp tục gắn bó theo một cách khác.

Từ năm 2007, anh chuyển sang làm nhiệm vụ trọng tài quốc gia, điều hành nhiều giải đấu chuyên nghiệp như Cúp Quốc gia, Giải hạng Nhì quốc gia, Giải hạng Nhất quốc gia.

Với niềm đam mê bóng đá, anh Đặng Quốc Dũng (thứ 3 từ trái sang) còn tích cực tham gia điều hành các giải đấu phong trào. Ảnh: H.V

Công việc trọng tài giúp anh có cơ hội đi nhiều nơi, tiếp xúc với các mô hình bóng đá phong trào trên cả nước. Từ Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng đến TP. Hồ Chí Minh, mỗi chuyến đi đều mang lại cho anh thêm nhiều trải nghiệm, học hỏi cách xây dựng môi trường bóng đá cộng đồng bài bản.

“Đi nhiều, gặp nhiều giúp tôi giao lưu với đồng nghiệp cách làm bóng đá ở những địa phương có phong trào phát triển bài bản, chuyên nghiệp. Từ đó, tôi cũng suy nghĩ phải làm sao để bóng đá trẻ ở quê nhà có môi trường tốt hơn để phát triển” - anh Dũng chia sẻ.

Anh Đặng Quốc Dũng (áo đen) tham gia điều hành trận đấu giao lưu giữa các cựu cầu thủ Bình Định và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai. Ảnh: H.V

Bên cạnh các lớp bóng đá cộng đồng đang miệt mài vun đắp mỗi ngày, anh Đặng Quốc Dũng còn tích cực tham gia điều hành các giải bóng đá phong trào, đặc biệt là sân chơi “lão tướng” tại Quy Nhơn.

Với kinh nghiệm nhiều năm làm trọng tài quốc gia cùng sự am hiểu chuyên môn, anh luôn tạo được sự công tâm, gần gũi và nhận được sự tín nhiệm của các đội bóng. Qua đó, góp phần kích thích phong trào bóng đá ngày càng phát triển và lan tỏa niềm đam mê thể thao trong cộng đồng.