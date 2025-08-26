Câu lạc bộ bóng đá Bùi Thị Xuân tổ chức giải bóng đá giao lưu cho hơn 50 cầu thủ nhí

(GLO)-Từ 18 đến 25-8, tại sân bóng đá Trường Cao đẳng Cơ điện-Xây dựng và Nông Lâm Trung bộ (phường Quy Nhơn Tây), Câu lạc bộ bóng đá Bùi Thị Xuân tổ chức giải bóng đá giao lưu nội bộ cho hơn 50 cầu thủ nhí. Đây là hoạt động thường niên giúp các cầu thủ nhí giao lưu, rèn luyện kỹ năng.

Giải đấu diễn ra ở hai lứa tuổi U11 và U13, mỗi lứa tuổi có 3 đội, thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm.

Trận đấu giữa các cầu thủ thuộc lứa tuổi U11 diễn ra sôi nổi. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, Ban tổ chức còn tặng vở cho các cầu thủ nhí có thành tích học tập và rèn luyện tốt, nhằm khích lệ tinh thần và động viên các em phấn đấu trong học tập. Ảnh: ĐVCC

Theo anh Nguyễn Đức Toán (Chủ nhiệm Câu lạc bộ), Câu lạc bộ được thành lập không chỉ với mục đích rèn luyện thể chất mà còn hướng đến giáo dục phẩm chất đạo đức cho các em.

Ngoài giải nội bộ, Câu lạc bộ bóng đá Bùi Thị Xuân còn thường xuyên giao lưu với các đơn vị trong tỉnh; qua đó phát hiện những gương mặt nổi bật để tập luyện chuyên sâu, bổ sung vào đội tuyển các xã, phường tham gia các giải cấp tỉnh và khu vực trong thời gian tới.