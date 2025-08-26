Câu lạc bộ bóng đá Bùi Thị Xuân tổ chức giải bóng đá giao lưu cho hơn 50 cầu thủ nhí

Giải đấu diễn ra ở hai lứa tuổi U11 và U13, mỗi lứa tuổi có 3 đội, thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm.
Theo anh Nguyễn Đức Toán (Chủ nhiệm Câu lạc bộ), Câu lạc bộ được thành lập không chỉ với mục đích rèn luyện thể chất mà còn hướng đến giáo dục phẩm chất đạo đức cho các em.
Ngoài giải nội bộ, Câu lạc bộ bóng đá Bùi Thị Xuân còn thường xuyên giao lưu với các đơn vị trong tỉnh; qua đó phát hiện những gương mặt nổi bật để tập luyện chuyên sâu, bổ sung vào đội tuyển các xã, phường tham gia các giải cấp tỉnh và khu vực trong thời gian tới.