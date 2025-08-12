Xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao: Linh hoạt, lan tỏa và hiệu quả

(GLO)- Phong trào thể dục thể thao (TDTT) trên địa bàn tỉnh thời gian qua có nhiều khởi sắc nhờ công tác xã hội hóa được duy trì linh hoạt và hiệu quả. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chủ động đóng góp nguồn lực, góp phần mở rộng sân chơi, nâng cao chất lượng hoạt động TDTT quần chúng.

Linh hoạt cách làm

Tùy theo quy mô và tính chất, nhiều giải đấu thể thao được tổ chức bằng nguồn kinh phí từ xã hội hóa, góp phần tạo nên bức tranh sôi động trong đời sống thể thao của thanh thiếu niên, cán bộ và nhân dân.

Đơn cử như Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng tỉnh Bình Ðịnh năm 2025, tranh Cúp Ống nhựa Hoa Sen, diễn ra vào cuối tháng 6-2025, do Liên đoàn Bóng đá Bình Định phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công ty CP Thể thao MerryLand tổ chức hoàn toàn bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Trong đó, nhà tài trợ chính là Ống nhựa Hoa Sen đã góp phần tạo hấp dẫn cho giải đấu bằng cách tăng thêm vòng đấu, nâng cao giá trị giải thưởng; qua đó tạo điều kiện để các cầu thủ “nhí” có thêm cơ hội cọ xát, thi đấu sôi nổi hơn.

Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng tỉnh Bình Ðịnh năm 2025 được tổ chức nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh cho thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh trong dịp hè. Ảnh: H.V

Ông Đinh Khắc Diện, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bình Định, cho biết: Chúng tôi xác định mục tiêu lâu dài là xây dựng nền tảng bóng đá học đường phát triển vững chắc, từ đó tạo nguồn lực kế thừa cho các đội tuyển trẻ và đội bóng tỉnh. Nhờ nguồn lực xã hội hóa, nhiều hoạt động đào tạo, tuyển chọn và tổ chức giải đấu trẻ đã được triển khai thuận lợi và hiệu quả hơn.

Các cầu thủ nhí thi đấu đầy nhiệt huyết, thậm chí nhiều em còn thể hiện tinh thần quyết tâm và nỗ lực tranh chấp trong từng pha bóng. Ảnh: H.V

Ở phố biển, một số môn thể thao khác cũng đang từng bước tạo dựng phong trào từ nền tảng cơ sở, tiêu biểu như sự ra đời của CLB bóng rổ Elements vào năm 2011. Đây là CLB bóng rổ đầu tiên được thành lập tại Bình Định (cũ) do anh Lưu Minh Hiếu làm chủ nhiệm. Qua thời gian mở rộng, CLB đã lan tỏa và hình thành nên cộng đồng bóng rổ Quy Nhơn đầy nhiệt huyết.

Những vận động viên (VĐV) bóng rổ nơi đây luôn mong muốn có một giải đấu dành cho người chơi không chuyên. Năm 2016, giải đấu bóng rổ đầu tiên được tổ chức, dần dần được mở rộng quy mô và tổ chức thường xuyên đến nay.

Những giải đấu được tổ chức là minh chứng rõ nét cho sức sống, tinh thần tự lực và sự gắn kết mạnh mẽ của cộng đồng bóng rổ trẻ tại phố biển. Ảnh: H.V

Điều đặc biệt là những giải đấu này do chính các VĐV đam mê bóng rổ đứng ra tổ chức, vận động kinh phí từ cộng đồng những người từng gắn bó, đồng hành với phong trào bóng rổ địa phương.

Chính nhờ những sân chơi tự phát nhưng đầy tâm huyết như vậy, khi Giải bóng rổ trẻ 3x3 quốc gia năm 2024 lần đầu tiên được tổ chức tại Quy Nhơn, các đại diện của chủ nhà vẫn thi đấu tự tin và để lại dấu ấn dù chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở đấu trường quốc gia.

Giải bóng rổ thu hút sự quan tâm đặc biệt khi luôn có đông đảo cổ động viên vây kín quanh sân, cổ vũ cho các trận đấu. Ảnh: H.V

Tạo uy tín và nâng cao chất lượng

Đời sống thể thao còn rộn ràng hơn nhờ những giải đấu do chính những người yêu thể thao chung tay thực hiện. Trong số này, nổi lên có giải cầu lông do Thi Sport của chị Lê Thị Minh Hiền (ở phường Quy Nhơn) tổ chức từ năm 2018 đến nay.

Sở dĩ, những giải đấu này tạo được tiếng vang vì có sự tổ chức bài bản, quy mô, thu hút được những tay vợt có trình độ cao đến từ TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ngãi, Đà Nẵng về tham dự... Điều này có thể bắt nguồn từ việc, chị Hiền có hơn 20 năm chuyên tâm với cầu lông, thường xuyên dự nhiều giải đấu khắp nơi trong nước, kết nối được với nhiều người cùng niềm đam mê, đồng thời tích lũy được nhiều kiến thức, chuyên môn tổ chức và điều hành giải.

Giải cầu lông Thi Sport mở rộng là sân chơi được đông đảo cá nhân, tập thể và các CLB cầu lông trong và ngoài tỉnh quan tâm và tham gia sôi nổi. Ảnh: H.V

Chị Lê Thị Minh Hiền chia sẻ: "Nhờ quan hệ cá nhân, tôi được tư vấn, hỗ trợ rất nhiều trong cách tổ chức, điều hành giải. Năm nay, chúng tôi tiếp tục tổ chức giải đấu mở rộng, giải thưởng được các nhà tài trợ ủng hộ khoảng 40%, một số nhà tài trợ khác ủng hộ cầu, vợt, sân bãi...".

Chính từ tâm huyết của những người yêu thể thao, không chờ đợi mà chủ động tìm hướng đi riêng, linh hoạt trong cách tổ chức, mạnh dạn vận động nguồn lực xã hội hóa, nhiều sân chơi thiết thực và ý nghĩa được tạo ra. Những cách làm ấy còn cho thấy xã hội hóa thể thao khi được triển khai đúng cách sẽ trở thành động lực thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng phát triển.