2 đội U17 Gia Lai chung bảng C tại vòng loại Giải bóng đá vô địch U17 quốc gia 2025

HUỲNH VỸ
(GLO)-Theo kết quả bốc thăm, U17 Gia Lai và U17 Hoàng Anh Gia Lai cùng góp mặt ở bảng C vòng loại Giải bóng đá vô địch U17 quốc gia 2025. Trong trận mở màn ngày 15-8, trên sân Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng (Gia Lai), U17 Gia Lai sẽ đối đầu U17 Quảng Ngãi, U17 Hoàng Anh Gia Lai gặp SHB Đà Nẵng.

Giải đấu năm nay quy tụ 22 đội bóng trẻ trên toàn quốc và được chia thành 4 bảng thi đấu vòng loại.

u17.jpg
Đội hình U17 Gia Lai tham dự Vòng loại Giải bóng đá vô địch U17 quốc gia năm 2025.
﻿Ảnh: Duy Khoa

Bảng A do Trung tâm Thể thao Viettel đăng cai tổ chức, gồm các đội Công an Hà Nội, Hà Nội, Huế, Trung tâm Bóng đá Đào Hà và Thể Công Viettel.

Bảng B được tổ chức tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF với sự góp mặt của các đội Đông Á Thanh Hóa, Hải Phòng, Luxury Hạ Long, Sông Lam Nghệ An, Thép xanh Nam Định và PVF-CAND.

Bảng C do Công ty Cổ phần Thể thao Hoàng Anh Gia Lai đăng cai, gồm Gia Lai, Quảng Ngãi, SHB Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Hoàng Anh Gia Lai.

Bảng D do Công ty Cổ phần Bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu đăng cai, với sự tham dự của An Giang, Becamex TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long và CLB Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh.

Ở vòng loại, các đội thi đấu vòng tròn hai lượt tính điểm xếp hạng. Kết thúc vòng loại, 4 đội đứng đầu mỗi bảng, 4 đội nhì bảng và 3 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào Vòng chung kết.

Vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 15-8 đến 7-9. Vòng chung kết dự kiến tổ chức từ ngày 13-9 đến 26-9.

