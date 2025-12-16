Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Hơn 300 vận động viên tranh tài tại Đại hội Thể dục thể thao phường Ayun Pa

(GLO)- Sáng 16-12, tại sân vận động phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai), UBND phường khai mạc Đại hội thể dục thể thao phường lần thứ I năm 2025.

man-dong-dien-cua-cac-em-hoc-sinh-truong-tieu-hoc-va-thcs-le-van-tam-tai-dai-hoi-anh-vu-chi-2.jpg
Nghi thức rước ảnh Bác Hồ tại Đại hội. Ảnh: V.C

Dự lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao phường Ayun Pa lần thứ I năm 2025 có ông Nguyễn Văn Ý-Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể phường cùng hơn 300 vận động viên tham gia tranh tài tại Đại hội.

Mở đầu lễ khai mạc là màn múa lân sư rồng sôi động cùng lễ diễu hành, rước cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, cờ Đại hội nhằm biểu dương lực lượng. Tiếp đến là nghi thức rước đuốc truyền thống do 3 vận động viên tiêu biểu của phường thực hiện. Ngọn lửa thiêng được Phó Chủ tịch UBND phường Lê Hữu Thùy tiếp nhận và thắp sáng đài lửa Đại hội, tượng trưng tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực và cao thượng.

man-dong-dien-cua-cac-em-hoc-sinh-truong-tieu-hoc-va-thcs-le-van-tam-tai-dai-hoi-anh-vu-chi.jpg
Màn đồng diễn của các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám tại Đại hội. Ảnh: V.C

Sau phần nghi lễ, các đại biểu, vận động viên và người dân cùng thưởng thức màn đồng diễn nghệ thuật sôi động do học sinh các trường trên địa bàn phường thực hiện và phần biểu diễn võ thuật đẹp mắt của Câu lạc bộ Karate và Vovinam của phường.

Đại hội Thể dục thể thao phường Ayun Pa lần thứ I năm 2025 thu hút hơn 300 vận động viên đến từ 18 đoàn, tranh tài tại 5 môn thi đấu gồm: bóng đá, cầu lông, bóng bàn, kéo co và bắn nỏ. Ngay sau lễ khai mạc, các nội dung thi đấu bắt đầu tranh tài.

gen-h-z7332607262045-e4c659350a7900b7ad466f6a3461bd3e.jpg
Các vận động viên thi đấu môn bắn nỏ bước vào tranh tài ngay sau lễ khai mạc. Ảnh: V.C

Theo kế hoạch, Đại hội sẽ bế mạc vào ngày 20-12. Đây là dịp để phường Ayun Pa tuyển chọn các vận động viên tiêu biểu tham dự Đại hội Thể dục thể thao tỉnh trong thời gian tới.

