264 vận động viên tham gia Hội thao Người lao động VNPT Bình Định năm 2025

HUỲNH VỸ
(GLO)- Trong 2 ngày 22 và 23-8, Công đoàn VNPT Bình Định tổ chức Hội thao Người lao động VNPT Bình Định năm 2025, với sự tham gia của 264 vận động viên (VĐV). 

Theo đó, các VĐV thi đấu ở các nội dung: Billiards (đôi nam), bóng chuyền hơi nam - nữ, bóng đá nam 7 người, chạy online và nấu ăn.

23.jpg
Các VĐV tranh tài ở môn bóng đá nam 7 người. Ảnh: H.V

Các hoạt động của hội thao diễn ra sôi nổi, trên tinh thần giao lưu, đoàn kết, học hỏi lẫn nhau giữa cán bộ, người lao động của các đơn vị trực thuộc.

231.jpg
Đại diện các đơn vị trình bày, trang trí món ăn. Ảnh: H.V

Hội thao là hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025); 80 năm Ngày truyền thống ngành Bưu điện Việt Nam (15/8/1945 - 15/8/2025); 78 năm Ngày thành lập Công đoàn Thông tin và Truyền thông (30/8/1947 - 30/8/2025).

