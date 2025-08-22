Danh mục
Cơ thủ Nguyễn Nhất Hòa giành danh hiệu Best game tại Giải billiards carom 3 băng - cúp Million năm 2025

HUỲNH VỸ
(GLO)-Chiều 21-8, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra các trận chung kết Giải billiards carom 3 băng - cúp Million năm 2025. Kết quả, cơ thủ Nguyễn Nhất Hòa (Gia Lai) giành danh hiệu Best game với hiệu suất 4,286 điểm/lượt cơ.

Tại giải này, cơ thủ Nguyễn Văn Tài (Lâm Đồng) giành giải nhất; Lê Hoàng Kim (TP Hồ Chí Minh) đoạt giải nhì; hai cơ thủ Chiêm Hồng Thái (Cần Thơ) và Bao Phương Vinh (TP Hồ Chí Minh) cùng nhận hạng ba.

Ngoài ra, cơ thủ Nguyễn Văn Tài còn nhận thêm danh hiệu Series xuất sắc (series 16 điểm).

nguyen-nhat-hoa.jpg
Cơ thủ Nguyễn Nhất Hòa (ngoài cùng bên phải) giành danh hiệu Best Game tại Giải billiards carom 3 băng - cúp Million năm 2025. Ảnh: BTC

Giải billiards carom 3 băng- cúp Million năm 2025 diễn ra từ ngày 15 đến 21-8, tại CLB Top Billiards (phường An Phú Đông, TP Hồ Chí Minh), do Liên đoàn Billiards & Snooker TP Hồ Chí Minh (HBSF) phối hợp với Câu lạc bộ Top Billiards tổ chức.

Giải đấu quy tụ gần 200 cơ thủ tranh tài, trong đó có sự góp mặt của các cơ thủ hàng đầu Việt Nam như: Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Trần Thanh Lực... Nhà vô địch được nhận 100 triệu đồng và 1 cây cơ thi đấu.

null