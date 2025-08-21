Danh mục
Đội bóng chuyền Gia Lai giành giải nhất Hội thi thể dục thể thao Quân khu 5

HỒNG PHÚC
(GLO)- Chiều 20-8, tại TP. Đà Nẵng đã diễn ra trận chung kết môn bóng chuyền trong khuôn khổ Hội thi thể dục thể thao Quân khu 5.

Tại đây, đội tuyển bóng chuyền Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã xuất sắc đánh bại các cầu thủ đến từ tỉnh Đắk Lắk với tỷ số 3 - 0 để giành giải nhất.

z6927183750467-ebbb4db117bb2ecf54cef496503c2c04.jpg
Đội bóng chuyền Bộ CHQS tỉnh Gia Lai xuất sắc giành giải nhất Hội thi thể dục thể thao
﻿Quân khu 5. Ảnh: D.L

Ở môn quần vợt, cặp đôi VĐV nữ đến từ Gia Lai cũng xuất sắc vượt qua các tay vợt của Bộ CHQS TP. Đà Nẵng để giành giải nhất. Ngoài ra, đội quần vợt nam và đội bóng bàn nữ của Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cũng giành giải ba.

Về xếp loại toàn đoàn, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đứng thứ nhì sau Bộ CHQS TP. Đà Nẵng ở khối các tỉnh, thành phố trực thuộc Quân khu 5.

z6927764950508-5e4efebd805b4b8fbc825e5b38fc7148.jpg
Cặp đôi nữ Bộ CHQS tỉnh Gia Lai giành giải nhất môn quần vợt. Ảnh: D.L

Hội thi thể dục thể thao Quân khu 5 thu hút 18 đoàn vận động viên của các cơ quan, đơn vị, nhà trường với 600 vận động viên, huấn luyện viên tham gia tranh tài ở 5 nội dung gồm: bóng đá nam, bóng chuyền nam, cầu lông, bóng bàn, quần vợt.

