Ghi bàn trên chấm phạt đền ở phút cuối, Quy Nhơn United giữ 1 điểm trên sân nhà

(GLO)- Trong trận đấu khép lại vòng 19 Giải hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026, ngoại binh Thaileon ghi bàn trên chấm phạt đền ở phút cuối trận, giúp câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United giữ lại 1 điểm quý giá trong cuộc đối đầu với Quảng Ninh.

Chiều 19-5, sân vận động Quy Nhơn chứng kiến cuộc đối đầu hấp dẫn giữa đội chủ nhà CLB Quy Nhơn United và CLB Quảng Ninh. Với quyết tâm đòi lại món nợ ở lượt đi và hướng tới vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, các học trò của huấn luyện viên Trịnh Duy Quang nhập cuộc đầy quyết tâm.

Trong điều kiện thời tiết bất lợi khiến mặt sân trơn trượt, ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng phối hợp và triển khai lối chơi, cả hai đội bóng đều gặp khó trong việc tạo ra những pha tấn công thực sự nguy hiểm.

Các cầu thủ CLB Quy Nhơn United (áo đỏ) nỗ lực tìm kiếm bàn thắng trong trận đấu thuộc vòng 19 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 diễn ra trên sân nhà. Ảnh: Quy Nhơn United

Suốt 45 phút đầu tiên, Quy Nhơn United không tạo ra nhiều cơ hội thực sự rõ nét. Bên kia chiến tuyến, Quảng Ninh chủ động sử dụng những đường bóng dài và vài lần khiến khung thành thủ môn Văn Lợi gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, sự tập trung của hàng thủ đội bóng đất võ đã giúp chủ nhà giữ sạch lưới sau hiệp 1.

Sau giờ nghỉ, thế trận trở nên cởi mở hơn khi cả 2 đội đều đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Từ phút 64, khung thành đội chủ nhà liên tiếp chao đảo trước sức ép của đội khách, buộc các cầu thủ hàng phòng ngự phải lăn xả cản phá, giải nguy.

Đến phút 84, Long Nhật tung cú bấm bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn Văn Lợi, đưa đội bóng đất mỏ vươn lên dẫn trước 1-0.

Tưởng chừng thất bại đã cận kề, ở phút cuối trận đấu, đội bóng đất võ lại được hưởng quả phạt đền sau tình huống phạm lỗi của Tiến Anh với cầu thủ chủ nhà trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, ngoại binh Thaileon đã ghi bàn ấn định tỷ số 1-1 trong sự vỡ òa của khán giả trên sân Quy Nhơn.

Trận hòa nghẹt thở không chỉ giúp Quy Nhơn United giữ lại 1 điểm quý giá trước đối thủ khó chịu Quảng Ninh mà còn tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh tốp đầu. Tuy vậy, đội bóng đất võ vẫn tạm xếp thứ 4 với 31 điểm và chưa thể đòi lại vị trí thứ 3 từ CLB TP Hồ Chí Minh (32 điểm).

​