Đón 5 đội bóng quốc tế dự Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026

(GLO)- Chiều 9-5, 5 đội bóng quốc tế tham dự Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 đã chính thức có mặt tại Gia Lai trong sự chào đón nồng nhiệt của các đại biểu và cầu thủ U14 LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

Theo đó, trong chiều 9-5, các đội bóng quốc tế gồm: tuyển Malaysia, Eumseong FC (Hàn Quốc), Chonburi (Thái Lan), Shenzhen (Trung Quốc) và Jubilo Iwata (Nhật Bản) đã hạ cánh xuống sân bay Pleiku, chuẩn bị tham dự Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026.

Các cầu thủ Hàn Quốc của đội Eum Seong FC đáp chuyến bay đến sân Pleiku vào chiều 9-5. Ảnh: Văn Ngọc

Đón tiếp các đoàn tại sân bay Pleiku có ông Bùi Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Tấn Anh - Giám đốc điều hành Câu lạc bộ HAGL và tập thể các cầu thủ U14 LPBank HAGL.

Tại sân bay, các đại biểu gửi lời chào nồng nhiệt đến các đội bóng đã góp mặt trong ngày hội cho bóng đá trẻ được tổ chức tại Gia Lai trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bùi Trung Hiếu (bìa trái) đón đoàn trọng tài người Hồng Kông tại sân bay Pleiku. Ảnh: Văn Ngọc

Qua đó, gửi lời chúc đến cầu thủ, ban huấn luyện của các đội bóng sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời tại giải đấu cũng như dành thời gian khám phá mảnh đất Gia Lai giàu tiềm năng du lịch.

Được biết, các đội bóng đã được HAGL bố trí ở khách sạn Mường Thanh và khách sạn Pleiku (phường Pleiku). Trong đó tuyển Malaysia có 27 thành viên, Eumseong FC có 25 thành viên, Shenzhen có 38 thành viên, Chonburi có 25 thành viên và Jubilo Iwata có 22 thành viên.

Các đội bóng quốc tế được chào đón nồng nhiệt ở sân bay Pleiku. Ảnh: Văn Ngọc

Ngoài 5 đội bóng trên, 2 đội bóng quốc tế còn lại là Kham Say (Lào) sẽ đến Gia Lai bằng đường bộ từ Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y và Gangwon FC đến sân bay Pleiku vào chiều 10-5.