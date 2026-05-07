Các đội bóng nước ngoài sẽ đến Gia Lai từ ngày 9-5

(GLO)- Ngày 7-5, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã lên kế hoạch đón tiếp các câu lạc bộ nước ngoài đến tham dự Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 tại Cảng Hàng không Pleiku và Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y.

Theo kế hoạch, chiều 9-5, 4 đội bóng nước ngoài gồm tuyển Malaysia, Chonburi (Thái Lan), Jubilo Iwata (Nhật Bản) và Shenzhen (Trung Quốc) sẽ đáp chuyến bay đến sân bay Pleiku.

Đội bóng Hàn Quốc Mohyeon sẽ đáp chuyến bay đến Gia Lai vào chiều 10-5. Ảnh: Hoàng Tùng

Trong khi đó, 2 đội bóng đến từ Hàn Quốc là Mohyeon và Gangwon FC sẽ đến sân bay Pleiku vào chiều 10-5.

Đội bóng quốc tế còn lại là Kham Say (Lào) cũng sẽ đến Gia Lai vào chiều 10-5 thông qua Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (tỉnh Quảng Ngãi).

Trên cơ sở đó, HAGL đã lên kế hoạch đón tiếp các đoàn ngay tại sân bay Pleiku và Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y với sự tham gia của lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh, đại diện Câu lạc bộ HAGL, huấn luyện viên và các cầu thủ U14 LPBank HAGL.

Được biết, các trận đấu đầu tiên của Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 sẽ khởi tranh vào sáng 11-5. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào chiều cùng ngày tại sân Pleiku. Tất cả các trận đấu của giải đều mở cửa miễn phí để phục vụ khán giả.