Mở cửa miễn phí các trận đấu tại Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026

(GLO)- Chiều 4-5, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cho biết sẽ mở cổng miễn phí đón khán giả trong tất cả các trận đấu tại Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026.

Khán giả sẽ được vào cửa miễn phí để theo dõi Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026. Ảnh: Văn Ngọc

Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 sẽ diễn ra trên 2 cụm sân, gồm sân vận động Pleiku (phường Pleiku) và 2 sân tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng (xã Ia Băng).

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Festival sẽ có tổng cộng 25 trận đấu. Các trận đấu sẽ diễn ra liên tục từ sáng 11-5 đến chiều 15-5 để đảm bảo các đội sẽ thi đấu 3 trận vòng bảng, tứ kết, bán kết và chung kết.

Ngoài việc được vào cổng miễn phí, HAGL đã chuẩn bị nhiều phần quà như áo thun, móc khóa có hình linh vật voi và cá voi tượng trưng cho Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Được biết, Festival quy tụ 12 đội bóng ở lứa tuổi U14 trong nước và quốc tế gồm: chủ nhà LPBank HAGL, PVF, Sông Lam Nghệ An, Hà Nội, Trường Tươi Đồng Nai, tuyển Malaysia, Jubilo Iwata (Nhật Bản), Gangwon State All Stars (Hàn Quốc), Mohyeon (Hàn Quốc), Shenzhen (Trung Quốc), Chonburi (Thái Lan) và Khăm Say (Lào).

Các đội bóng được chia làm 3 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt mỗi bảng. 2 đội bóng đứng đầu mỗi bảng cùng 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng tứ kết.