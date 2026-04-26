Cựu thủ môn Tô Vĩnh Lợi lập hattrick vào lưới đội bóng Hội thủ môn Đà Nẵng

(GLO)- Chiều 25-4, trên sân bóng đá Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam) đã diễn ra trận bóng đá giao hữu giữa đội Hội thủ môn Bình Định và đội Hội thủ môn Đà Nẵng.

Trận bóng đá giao hữu giữa đội Hội thủ môn Bình Định và đội Hội thủ môn Đà Nẵng là hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Đây là trận cầu đặc biệt, khi phần lớn các cầu thủ trên sân đều là những người từng trấn giữ khung thành của các đội bóng chuyên nghiệp và đội tuyển quốc gia.

Các cầu thủ thi đấu hết mình, mang đến những pha bóng đầy cảm xúc. Ảnh: H.V

Bên phía đội Hội thủ môn Bình Định có sự góp mặt của các cựu thủ môn: Trần Minh Quang, Trần Quốc Việt, Tô Vĩnh Lợi, Nguyễn Văn Phúc và Trần Nhất Tuyên... Trong đó, Trần Minh Quang và Tô Vĩnh Lợi từng khoác áo đội tuyển quốc gia vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000.

Ông Nguyễn Văn Cường tận tình ký tặng cho người hâm mộ. Ảnh: H.V

Dự khán trận đấu còn có 2 cựu thủ môn nổi tiếng của đất Võ là Dương Ngọc Hùng - thủ môn đội tuyển Việt Nam từ năm 1979 đến năm 1987, nhiều năm là HLV thủ môn đội tuyển quốc gia; Nguyễn Văn Cường - góp công cùng đội tuyển quốc gia giành huy chương bạc tại SEA Games 18 năm 1995 tại Chiang Mai (Thái Lan), được trao tặng danh hiệu Quả bóng bạc và vận động viên tiêu biểu năm 1995...

Trận đấu là dịp để các cựu thủ môn cháy hết mình trên sân và lan tỏa niềm đam mê bóng đá. Ảnh: H.V

Trong trận giao hữu, cầu thủ Tô Vĩnh Lợi gây bất ngờ ở vai trò tiền đạo khi lập cú hattrick ấn tượng. Đặc biệt, lão tướng Nguyễn Văn Tâm (biệt danh Tâm “gà mái”) - cựu cầu thủ của bóng đá đất võ những năm 70 - 80, ở tuổi “xưa nay hiếm” vẫn giữ được phong độ sắc sảo. Ông đã đóng góp một cú đúp quan trọng, góp công lớn giúp đội chủ nhà giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 5-3.

Bên phía đội Hội thủ môn Đà Nẵng có sự góp mặt của các thủ môn như: Đỗ Ngọc Thế, Hứa Thiếu Lâm, Hoàng Dũng, Phạm Quốc Dũng, Nguyễn Thanh Thống, Nguyễn Văn Vinh, Lê Quốc Dân, Nguyễn Phạm Quốc Anh.

Trận giao hữu do cựu thủ môn Dương Ngọc Hùng (thứ 4 từ phải sang) khởi xướng, nhằm tạo dịp hội ngộ và gắn kết giữa các thế hệ thủ môn. Ảnh: H.V