Hoàng Anh Gia Lai chiêu mộ chuyên gia thể lực người Brazil

(GLO)- Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cho biết đã chiêu mộ chuyên gia thể lực đến từ Brazil nhằm có một cuộc “cách mạng” về thể lực cho các cầu thủ.

HAGL cho biết chuyên gia thể lực Jonathas Baltar (Brazil) đã hoàn tất các thủ tục để gắn bó với đội bóng phố núi. Chuyên gia 27 tuổi này đã bắt đầu làm quen với môi trường huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng từ 2 tháng trước.

HAGL đã chiêu mộ chuyên gia thể lực 27 tuổi người Brazil. Ảnh: Hoàng Tùng

Baltar gây ấn tượng khi ứng dụng thuần thục khoa học công nghệ vào công tác huấn luyện nâng cao thể chất, thể lực, sức bền… cho các cầu thủ. Đồng thời, chuyên gia thể lực này xây dựng nền tảng thể lực của cầu thủ HAGL theo chỉ số tiêu chuẩn của các cầu thủ chuyên nghiệp Brazil.

Đây là động thái mang tính bước ngoặt cho thấy HAGL đang thực sự muốn làm một cuộc “cách mạng” để tạo nền tảng thể lực vững chắc khi họ đang ưu tiên sử dụng các cầu thủ trẻ.