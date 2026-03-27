Hoàng Anh Gia Lai đôn 4 cầu thủ trẻ lên đội 1

4 cầu thủ ở lứa tuổi 17-18 gồm: thủ môn Chaloongphum Phong (SN 2009), thủ môn Nguyễn Thành Lợi (SN 2009), tiền vệ Trần Thanh Tú (SN 2008) và tiền vệ Tô Minh Lộc (SN 2008).
Ngoài cầu thủ Việt kiều Thái Lan Chaloongphum Phong, 3 nội binh đều trưởng thành từ nhỏ ở học viện LPBank HAGL và thi đấu nổi bật tại các giải trẻ cho HAGL.
Trong khi đó, thủ thành Chaloongphum Phong cũng có hồ sơ khá ấn tượng khi bắt đầu tập thủ môn từ năm 7 tuổi, từng tham gia nhiều lò đào tạo nổi tiếng ở Thái Lan như Suphanburi FC, Bangkok Glass FC, Nonthaburi United, Paris Saint Germain Academy Thailand… Hiện Chaloongphum Phong đã sở hữu chiều cao 1m87, nặng 75 kg.
Trước tình hình nhân sự cùng định hướng sử dụng cầu thủ trẻ của đội bóng, dự kiến các cầu thủ trên sẽ được Ban huấn luyện tạo điều kiện tập luyện, làm quen với môi trường V.League và có thể được vào sân thi đấu ngay từ giai đoạn lượt về của mùa giải 2025-2026.