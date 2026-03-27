Hoàng Anh Gia Lai đôn 4 cầu thủ trẻ lên đội 1

(GLO)- Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cho biết đã triệu tập 4 cầu thủ trẻ của học viện LPBank HAGL để tập trung cùng đội 1 thi đấu trong thời gian tới.

4 cầu thủ ở lứa tuổi 17-18 gồm: thủ môn Chaloongphum Phong (SN 2009), thủ môn Nguyễn Thành Lợi (SN 2009), tiền vệ Trần Thanh Tú (SN 2008) và tiền vệ Tô Minh Lộc (SN 2008).

Tiền vệ Tô Minh Lộc và 3 cầu thủ trẻ khác đã được đôn lên đội 1 của Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Hoàng Tùng

Ngoài cầu thủ Việt kiều Thái Lan Chaloongphum Phong, 3 nội binh đều trưởng thành từ nhỏ ở học viện LPBank HAGL và thi đấu nổi bật tại các giải trẻ cho HAGL.

Trong khi đó, thủ thành Chaloongphum Phong cũng có hồ sơ khá ấn tượng khi bắt đầu tập thủ môn từ năm 7 tuổi, từng tham gia nhiều lò đào tạo nổi tiếng ở Thái Lan như Suphanburi FC, Bangkok Glass FC, Nonthaburi United, Paris Saint Germain Academy Thailand… Hiện Chaloongphum Phong đã sở hữu chiều cao 1m87, nặng 75 kg.

Thủ thành 17 tuổi Nguyễn Thành Lợi được tin tưởng đôn lên đội 1. Ảnh: Hoàng Tùng

Trước tình hình nhân sự cùng định hướng sử dụng cầu thủ trẻ của đội bóng, dự kiến các cầu thủ trên sẽ được Ban huấn luyện tạo điều kiện tập luyện, làm quen với môi trường V.League và có thể được vào sân thi đấu ngay từ giai đoạn lượt về của mùa giải 2025-2026.