Quy Nhơn United chia điểm tiếc nuối trước CLB Đại học Văn Hiến

HUỲNH VỸ
(GLO)- Dù có bàn thắng vươn lên dẫn trước, câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United vẫn bị CLB Đại học Văn Hiến cầm hòa với tỷ số 1-1 tại vòng 20 Giải hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026, diễn ra chiều 24-5 trên sân Bà Rịa. 

Bước vào trận đấu với áp lực buộc phải giành trọn 3 điểm, Quy Nhơn United sớm gặp nhiều khó khăn trước lối chơi chủ động của đội chủ nhà. CLB Đại học Văn Hiến liên tục tổ chức những pha lên bóng tốc độ và tạo ra sức ép đáng kể về phía khung thành thủ môn Văn Lợi.

Trong thế trận chịu nhiều áp lực, hàng thủ Quy Nhơn United vẫn vững vàng nhờ sự tập trung của các cầu thủ phòng ngự cùng những tình huống xử lý chắc chắn của thủ thành Văn Lợi.

Các cầu thủ Quy Nhơn United (áo đỏ) nỗ lực giữ thế trận trong chuyến làm khách trên sân Bà Rịa. Ảnh: Quy Nhơn United

Phút 43, từ sai lầm của hàng phòng ngự của Đại học Văn Hiến, Thaileon nhanh chóng áp sát, tung cú dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số 1-0 cho Quy Nhơn United.

Sang hiệp 2, đội chủ nhà đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, khiến trận đấu diễn ra hấp dẫn với những tình huống ăn miếng trả miếng liên tiếp. Phút 65, thủ môn Văn Lợi có pha cứu thua, từ chối một bàn thắng mười mươi của đội bạn và bảo toàn lợi thế mong manh cho Quy Nhơn United.

Tuy nhiên, sức ép liên tục của Đại học Văn Hiến cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 72. Từ đường chuyền của đồng đội, Ngọc Hậu bật cao đánh đầu hiểm hóc, không cho thủ môn Văn Lợi cơ hội cản phá, quân bình tỷ số 1-1 cho trận đấu. Đây cũng là kết quả định đoạt cục diện trên sân Bà Rịa.

Việc chỉ giành được 1 điểm khiến Quy Nhơn United (đang đứng vị trí thứ 3, 32 điểm) lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với CLB Bắc Ninh (đứng vị trí thứ 2, 42 điểm) - đội vừa thắng đậm Thanh niên TP. Hồ Chí Minh 8-0 ở trận đấu cùng giờ. Không những vậy, vị trí thứ 3 của đội bóng đất Võ cũng đang bị đe dọa khi khoảng cách với đội xếp sau - CLB TP. Hồ Chí Minh chỉ còn vỏn vẹn hơn 1 điểm về hiệu số.

Ở 2 vòng đấu cuối, Quy Nhơn United sẽ bước vào những trận đấu quyết định cho cuộc đua mùa giải năm nay. Ngày 30-5, đội sẽ tiếp đón CLB Bắc Ninh trên sân nhà trước khi làm khách trên sân Long An vào ngày 6-6.

Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 đang diễn ra các trận đấu cuối cùng đầy hấp dẫn và kịch tính. Trong mắt các chuyên gia nước ngoài, đây là một sự kiện đặc biệt của bóng đá trẻ, hứa hẹn mang lại nhiều hiệu ứng tích cực cho thể thao cũng như du lịch.

(GLO)- Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 "nóng" lên bởi sự cuồng nhiệt của cổ động viên. Những tiếng hò reo, lá cờ rực sắc màu, nhịp trống sôi động đã góp phần tạo nên bầu không khí đầy cảm xúc trên khán đài và để lại ấn tượng đẹp trong lòng các vị khách về đất và người Gia Lai. 

