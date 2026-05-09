Thaileon lập công phút bù giờ, Quy Nhơn United giành 3 điểm "vàng"

(GLO)- Chiều 8-5, trên sân vận động Pleiku, câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United đã có chuyến làm khách đầy sóng gió trước Thanh Niên TP. Hồ Chí Minh trong khuôn khổ vòng 18 Giải hạng Nhất Quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026.

Đối diện với một đội chủ nhà đang ở thế chân tường và buộc phải chơi “tất tay” để tìm cơ hội trụ hạng, Quy Nhơn United đã trải qua 90 phút nghẹt thở với đủ mọi cung bậc cảm xúc.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, CLB Thanh Niên TP. Hồ Chí Minh nỗ lực tạo ra những sóng gió đầu tiên, nhưng không thể tận dụng lợi thế do thiếu chính xác trong khâu dứt điểm. Ở chiều ngược lại, Quy Nhơn United với bản lĩnh của đội bóng "cửa trên" nhanh chóng làm chủ thế trận và áp đặt lối chơi.

Tiền đạo Thaileon (áo đỏ) thi đấu bùng nổ, ghi bàn thắng thứ 10 tại Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026. Ảnh: Quy Nhơn United

Phút 23, Thaileon đã có pha kiến tạo tinh tế để Gia Việt dứt điểm gọn gàng mở tỷ số. Sự hưng phấn được duy trì đến phút 42 khi tiền đạo người Brazil tiếp tục thực hiện đường chuyền “xé toang” hàng phòng ngự đối phương; qua đó tạo điều kiện cho Văn Văn nhân đôi cách biệt, khép lại hiệp 1 với lợi thế 2-0 nghiêng về Quy Nhơn United.

Bước sang hiệp hai, sự lơi lỏng, chủ quan của hàng phòng ngự khiến đội bóng đất võ chịu áp lực lớn trước màn vùng lên mạnh mẽ của CLB Thanh Niên TP. Hồ Chí Minh. Phút 62, Di Đan rút ngắn tỷ số xuống 1-2; chỉ 5 phút sau, Phi Hùng - cầu thủ vừa vào sân từ ghế dự bị có mặt đúng lúc để gỡ hòa 2-2.

Ở những giây bù giờ cuối cùng của trận đấu, tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Thaileon nhanh như cắt băng vào dứt điểm tung lưới đội chủ nhà, ấn định chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc. Đây cũng là bàn thắng thứ 10 của chân sút này tại giải đấu năm nay.

Với 3 điểm quý giá, đoàn quân của huấn luyện viên Trịnh Duy Quang lấy lại vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 30 điểm, tạo đà tâm lý thuận lợi trước khi trở về sân nhà tiếp đón Quảng Ninh trong khuôn khổ vòng 19, vào ngày 17-5.

Chiều cùng ngày, tại sân vận động Việt Yên, CLB Bắc Ninh (đứng thứ 2 với 38 điểm) hạ gục CLB Trường Tươi Đồng Nai - đội bóng được xem là “bất khả chiến bại” từ đầu mùa; qua đó thu hẹp cách biệt giữa 2 đội xuống còn 3 điểm.