Tiền vệ trẻ của CLB Quy Nhơn United được triệu tập vào đội tuyển U19 Việt Nam

(GLO)- Tiền vệ trẻ Lê Nguyễn Phương Nam của Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United được triệu tập vào đội tuyển U19 Việt Nam trong đợt tập trung lần thứ hai năm 2026, hướng tới Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026.

Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực của cầu thủ trẻ Quy Nhơn United trong thời gian qua. Việc được gọi lên đội tuyển U19 quốc gia cũng mở ra cơ hội để Phương Nam tích lũy thêm kinh nghiệm, hướng tới các giải đấu quốc tế quan trọng sắp tới.

Tiền vệ Lê Nguyễn Phương Nam của CLB Quy Nhơn United được triệu tập vào đội tuyển U19 Việt Nam. Ảnh: Quy Nhơn United

Trong đợt triệu tập bổ sung lần này còn có nhiều cầu thủ đến từ các CLB bóng đá chuyên nghiệp trên cả nước. Trong đó, Hoàng Anh Gia Lai có 3 cầu thủ được gọi gồm: thủ môn Nguyễn Thành Lợi, hậu vệ Đinh Quang Kiệt và tiền đạo Trần Gia Bảo.

Ngoài ra, đợt bổ sung lực lượng lần này còn có các cầu thủ: Nguyễn Bảo Ngọc (Sông Lam Nghệ An), Đậu Hồng Phong (Hà Nội), Nguyễn Văn Khánh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Đào Quang Anh, Nguyễn Quốc Khánh (Trẻ PVF-CAND), Lê Huy Việt Anh, Nguyễn Văn Bách và Hoàng Trọng Duy Khang (PVF)…

Việc bổ sung lực lượng nhằm tạo thêm sự cạnh tranh trong đội hình, đồng thời giúp Ban huấn luyện đánh giá, lựa chọn những nhân tố phù hợp nhất cho các mục tiêu quan trọng của bóng đá trẻ Việt Nam trong thời gian tới.

Đội tuyển U19 Việt Nam hội quân từ ngày 29-4 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Theo kế hoạch, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Nhật Bản Yutaka Ikeuchi, đội sẽ tập luyện từ ngày 18 đến 26-5 trước khi sang Nhật Bản tập huấn, thi đấu giao hữu. Sau đó, đội sẽ tham dự Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Indonesia, từ ngày 1 đến 15-6.