Huấn luyện viên Kim Sang-sik và Park Hang-seo sẽ dự Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026

LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Sáng 6-5, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cho biết huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik và Park Hang-seo đã xác nhận sẽ dự Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026.

Theo đó, HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik sẽ có mặt ở lễ khai mạc của Festival và dự khán trận đấu mở màn giữa U14 LPBank HAGL và U14 Jubilo Iwata (Nhật Bản) vào chiều 11-5.

HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik sẽ dự lễ khai mạc giải Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026. Ảnh: Hoàng Tùng

Còn cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo sẽ có mặt theo dõi trận đấu chung kết và trao thưởng cho các cầu thủ tại lễ bế mạc.

Đây là tín hiệu tích cực cho Festival khi được sự quan tâm của các HLV nổi tiếng. HLV Park Hang-seo đang giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc. Ông là Trưởng đoàn của đội tuyển Hàn Quốc tham dự World Cup 2026.

HLV Park Hang-seo (thứ 2 từ phải qua) sẽ dự khán trận chung kết và trao thưởng cho các cầu thủ trẻ tại Festival. Ảnh: Văn Ngọc

Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 khởi tranh từ ngày 11-5 đến 15-5 với sự tham gia của 12 đội bóng trong nước và các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Lào. Các trận đấu diễn ra trên sân Pleiku (phường Pleiku) và Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng (xã Ia Băng).

