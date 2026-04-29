U14 LPBank Hoàng Anh Gia Lai tự tin hướng đến Festival Bóng đá Quốc tế

(GLO)- Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 chuẩn bị khởi tranh là sự kiện lớn đối với các cầu thủ nhí trong nước và quốc tế. Các cầu thủ chủ nhà U14 LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đang rất tự tin, hứng khởi đón tiếp những vị khách đến từ nhiều quốc gia.

Dù đội bóng chuyên nghiệp đang chơi ở V.League không có những kết quả tích cực, HAGL vẫn được đánh giá cao ở khâu đào tạo trẻ.

Gần nhất, trong thành tích nổi bật của U23 Việt Nam tại SEA Games 33 và U23 Châu Á, học viện LPBank HAGL đóng góp đến 5 trụ cột gồm Trung Kiên, Lý Đức, Nhật Minh, Quốc Cường và Quốc Việt.

Các cầu thủ trẻ của học viện LPBank HAGL đang tự tin hướng đến Festival. Ảnh: Hoàng Tùng

Đặc biệt, đội bóng phố núi là một trong những câu lạc bộ (CLB) tiên phong tạo sân chơi cho các cầu thủ trẻ trong nước có cơ hội cọ xát với các đội bóng đến từ những nền bóng đá phát triển mạnh.

Năm 2014, bầu Đức từng mời 3 đội bóng U19 Roma, U19 Tottenham Hotspur và U19 Nhật Bản đến tham dự Giải U19 Quốc tế cùng U19 Việt Nam mà nòng cốt là lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…

Đó là giải đấu tạo nên tiếng vang để đẩy lứa cầu thủ trẻ trưởng thành từ học viện dưới chân núi Hàm Rồng lên một tầm cao mới. Đồng thời tạo ra hiệu ứng thu hút người hâm mộ trở lại với bóng đá quốc nội.

Năm 2023, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, HAGL đã đăng cai Festival bóng đá trẻ Việt - Nhật HAGL ENEOS CUP dành cho các cầu thủ ở lứa tuổi U13. Festival với sự tham gia của học viện HAGL, CLB Kon Tum, Jubilo Iwata (Nhật Bản), Kataller Toyama (Nhật Bản), học viện Juventus Việt Nam.

Sắp tới, từ ngày 11 đến 15-5, HAGL tiếp tục tổ chức Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026. Festival là hoạt động cụ thể hóa chủ trương tổ chức các sự kiện văn hóa - thể thao - du lịch quy mô lớn phục vụ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Giải đấu lần này có sự tham gia của 12 đội bóng. Trong đó có 5 đội bóng trong nước là chủ nhà LPBank HAGL, PVF, Sông Lam Nghệ An, Hà Nội, Trường Tươi Đồng Nai.

Đặc biệt có sự tham gia của 7 đội bóng U14 nước ngoài gồm: tuyển Malaysia, Jubilo Iwata (Nhật Bản), Gangwon State All Stars (Hàn Quốc), Mohyeon (Hàn Quốc), Shenzhen (Trung Quốc), Chonburi (Thái Lan) và Khăm Say (Lào).

Các đội bóng được chia làm 3 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt mỗi bảng. 2 đội bóng đứng đầu mỗi bảng cùng 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng tứ kết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch tặng quà động viên các cầu thủ U14 LPBank HAGL. Ảnh: Văn Ngọc

Sau khi bốc thăm, U14 LPBank HAGL sẽ cùng bảng với Jubilo Iwata, Trường Tươi Đồng Nai và Mohyeon. Đây sẽ là thử thách song cũng là trải nghiệm thú vị cho các cầu thủ trẻ của đội bóng phố núi.

Đội chủ nhà tham dự giải lần này với 23 cái tên sinh năm 2012 vừa trúng tuyển vào học viện LPBank HAGL từ năm 2025. Đây cũng là những cầu thủ đã lọt vào tứ kết Giải U13 toàn quốc vào năm 2025. Tại vòng loại U15 Quốc gia 2026, họ cũng được trao cơ hội thi đấu cọ xát với các đội bóng đàn anh.

Festival Bóng đá Quốc tế không nằm trong hệ thống các giải thi đấu chính thức, song các cầu thủ U14 LPBank HAGL đang nỗ lực tập luyện nhằm để lại dấu ấn. Theo huấn luyện viên Vũ Anh Tuấn, để chuẩn bị tốt nhất cho Festival, các học trò của ông đã có những trận đấu cọ xát cùng U15 Ninh Bình hay U17 Nutifood tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng.

Huấn luyện viên Vũ Anh Tuấn cùng các học trò đã có nhiều cơ hội cọ xát trước Festival. Ảnh: Hoàng Tùng

“Các em mới làm quen với bóng đá chuyên nghiệp chưa lâu, song đã được tạo cơ hội thi đấu ở khá nhiều giải trẻ. Do đó, các em đã tiến bộ từng ngày, cứng cáp, rắn rỏi hơn qua từng trận đấu.

Festival sắp tới sẽ là cơ hội tuyệt vời để các em giao lưu, học hỏi, nhất là từ các đội bóng nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc… Bởi vậy, toàn đội đang rất háo hức trông chờ được xỏ giày ra sân so tài trong sự kiện hiếm hoi này” - huấn luyện viên Vũ Anh Tuấn chia sẻ.

Theo lịch thi đấu, U14 LPBank HAGL sẽ đá trận khai mạc với U14 Jubilo Iwata trên sân Pleiku vào 16 giờ 30 phút ngày 11-5. Ngay trong sáng 12-5, họ tiếp tục đối đầu với U14 Mohyeon FC và sáng 13-5 sẽ đón tiếp U14 Trường Tươi Đồng Nai tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng.