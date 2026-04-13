Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra công tác chuẩn bị Festival bóng đá trẻ quốc tế

(GLO)- Chiều 13-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho Festival bóng đá trẻ quốc tế Gia Lai năm 2026. Cùng đi có Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bùi Trung Hiếu.

Festival bóng đá trẻ quốc tế Gia Lai năm 2026 do Công ty Cổ phần Thể thao Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) phối hợp cùng Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức từ ngày 11 đến 15-5 tại sân vận động Pleiku (phường Pleiku) và Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng (xã Ia Băng).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (bìa trái) kiểm tra công tác chuẩn bị cho Festival của HAGL. Ảnh: Văn Ngọc

Sự kiện thu hút 12 câu lạc bộ lứa tuổi U14 tranh tài, gồm 5 đội bóng trong nước là chủ nhà LPBank HAGL, PVF, Sông Lam Nghệ An, Hà Nội, Trường Tươi Đồng Nai.

Đặc biệt có sự tham gia của 7 đội bóng U14 nước ngoài gồm: tuyển Malaysia, Jubilo Iwata (Nhật Bản), Gangwon State All Stars (Hàn Quốc), Mohyeon (Hàn Quốc), Shenzhen (Trung Quốc), Chonburi (Thái Lan) và Khăm Say (Lào).

Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, HAGL đã hoàn thành cải tạo, làm mới mặt cỏ để chuẩn bị thi đấu; sửa chữa, nâng cấp toàn diện các phòng chức năng như phòng VIP, phòng thay đồ cầu thủ, phòng trọng tài, phòng y tế, phòng họp báo, khu vệ sinh; sơn lại khoảng 10.000 ghế ngồi, cải tạo tường bao; nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế và hệ thống LED quảng cáo quanh sân vận động…

Đại diện của HAGL báo cáo tiến độ chuẩn bị cho Festival. Ảnh: Văn Ngọc

Hiện tại, HAGL cũng đã đặt vé máy bay và phòng ở cho các đội bóng, chuẩn bị phương tiện đi lại, thiết kế các gian hàng. Dự kiến ngày 16-4, Ban tổ chức sẽ tiến hành họp báo công bố thông tin về Festival tại TP. Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã tiến hành kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, công tác chuẩn bị tại 2 địa điểm tổ chức là sân Pleiku và Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, chuyên nghiệp của HAGL. Đồng thời, đề nghị HAGL phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác truyền thông, hoàn tất công tác chuẩn bị cho sự kiện để tạo điểm nhấn cho Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch tặng quà cho các cầu thủ U14 LPBank HAGL. Ảnh: Văn Ngọc

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã thăm hỏi, động viên và tặng quà cho đội U14 LPBank HAGL hiện đang tích cực tập luyện sẵn sàng cho Festival.