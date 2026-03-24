Festival Bóng đá trẻ quốc tế Gia Lai 2026 dự kiến có 12 đội bóng tham gia

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức Festival Bóng đá trẻ quốc tế Gia Lai năm 2026, dự kiến có 12 đội bóng trong và ngoài nước tham gia.

Theo đó, sự kiện này sẽ được tổ chức từ ngày 11-5 đến 17-5 tại sân vận động Pleiku (phường Pleiku) và Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng (xã Ia Băng).

Festival dự kiến quy tụ 12 đội bóng ở lứa tuổi U14. Trong đó Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) sẽ mời các học viện danh tiếng từ các nước như Mỹ, Brazil, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc… hoặc một số nước châu Âu.

Các đội bóng trong nước bao gồm chủ nhà học viện LPBank HAGL, PVF, Viettel, Hà Nội, Sông Lam Nghệ An, TP. Hồ Chí Minh, SHB Đà Nẵng, Trường Tươi Bình Phước.

Các đội bóng sẽ bốc thăm chia bảng thi đấu trên sân bóng 11 người để chọn ra các đội xuất sắc nhất vào vòng bán kết và chung kết. Tổng cơ cấu giải thưởng lên đến hơn 40.000 USD.

Được biết, đây là hoạt động cụ thể hóa chủ trương tổ chức các sự kiện văn hóa - thể thao - du lịch quy mô lớn phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2026, góp phần quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa, con người Gia Lai đến bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Thông qua Festival nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong phát triển thể thao, du lịch, dịch vụ; thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tạo sân chơi thể thao chuyên nghiệp, lành mạnh cho các cầu thủ trẻ trong nước và quốc tế; góp phần phát hiện, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực bóng đá trẻ chất lượng cao cho bóng đá Gia Lai và Việt Nam.