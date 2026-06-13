U11 Gia Lai và LPBank Hoàng Anh Gia Lai có chiến thắng đầu tiên

(GLO)- Ngày 12-6, Vòng loại bảng đấu Quảng Ngãi Giải bóng đá Nhi đồng U11 toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2026 đã chính thức khởi tranh. Tại giải đấu năm nay, Gia Lai có 3 đại diện tham gia gồm: Gia Lai, Quy Nhơn United và LPBank Hoàng Anh Gia Lai.

Theo kết quả bốc thăm, U11 Quy Nhơn United nằm ở bảng đấu cùng các đội: Duy Tân Quảng Ngãi, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Sông Lam Nghệ An và Huế.

U11 Gia Lai chung bảng với Quảng Ngãi, Trung tâm Thể thao Lâm Đồng, Việt Hùng Thanh Hóa và Khánh Hòa.

Trong khi đó, U11 LPBank Hoàng Anh Gia Lai cùng bảng đấu với các đội SHB Đà Nẵng, Dream Football Khánh Hòa, CLB Bóng đá Hà Nội và Liên đoàn Bóng đá Lâm Đồng.

Đội U11 Quy Nhơn United rơi vào bảng đấu được đánh giá nhiều thử thách khi phải cạnh tranh với các đối thủ mạnh. Ảnh: ĐVCC

Trong ngày ra quân, đội Gia Lai có khởi đầu thuận lợi khi giành chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Quảng Ngãi. Trong khi đó, Quy Nhơn United để thua Duy Tân Quảng Ngãi với tỷ số 0-1. Đại diện còn lại của bóng đá Gia Lai là LPBank Hoàng Anh Gia Lai có màn trình diễn ấn tượng khi vượt qua SHB Đà Nẵng với tỷ số 4-1.

Vòng loại bảng Quảng Ngãi diễn ra từ ngày 10 đến 22-6, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Ngãi, quy tụ 15 đội bóng được chia thành 3 bảng, mỗi bảng gồm 5 đội. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Kết thúc vòng bảng, 2 đội có thành tích tốt nhất ở mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng chung kết toàn quốc.

Giải bóng đá Nhi đồng U11 toàn quốc là giải đấu thường niên do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của Nestlé Việt Nam và nhãn hàng MILO.

Giải đấu là sân chơi bổ ích cho các cầu thủ nhí trên khắp cả nước, qua đó góp phần phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ cho bóng đá Việt Nam.